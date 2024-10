Protégez vos poules de la boue cet automne : 5 astuces efficaces à tester dès aujourd’hui

Avec l’arrivée de l’automne, les pluies se font plus fréquentes, transformant parfois votre joli enclos en un véritable champ de boue. Et si vous avez déjà vu vos poules patauger dans la gadoue, vous savez que ce n’est pas idéal pour leur santé ni pour leur confort. Pas de panique ! Il existe des astuces simples et efficaces pour garder votre enclos sec et vos poules heureuses, même sous la pluie. Voici 5 solutions à adopter dès aujourd’hui pour protéger vos poules de la boue cet automne.