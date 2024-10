Quelle est la température minimale à maintenir chez vous cet hiver pour éviter les dégâts dans votre intérieur ?

Pourquoi une température trop basse peut nuire à votre maison

Maintenir une température trop basse pendant l’hiver favorise la condensation sur les murs et les fenêtres, surtout dans les pièces peu ventilées comme les salles de bains et les cuisines. Lorsque l’air intérieur est trop froid, il ne peut plus retenir l’humidité de manière optimale.

Résultat ? L’humidité de l’air se dépose sur les surfaces froides, créant un terrain idéal pour la prolifération des moisissures. Celles-ci ne dégradent pas seulement les matériaux, mais peuvent aussi libérer des spores dans l’air, ce qui représente un risque pour les voies respiratoires et peut aggraver des problèmes de santé comme l’asthme ou les allergies.

Les moisissures et l’humidité excessive ont également un impact sur la structure des bâtiments, détériorant les murs, le bois, les tissus et même certains revêtements. Une température adéquate limite ces risques et aide à protéger votre logement sur le long terme.

Quelle température minimale maintenir selon les pièces ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une température intérieure d’au moins 18 °C est recommandée pour garantir un environnement sain pour les adultes en bonne santé. Cependant, pour les personnes plus sensibles, comme les personnes âgées ou les jeunes enfants, une température de 20 °C est conseillée.

Voici un tableau indiquant la température idéale selon les pièces de la maison pour un confort optimal sans gaspillage d’énergie :

Pièce Température minimale recommandée Pourquoi ? Pièces à vivre (salon, salle à manger) 18-20 °C Pour un confort thermique stable et une atmosphère saine. Chambres 16-18 °C Une température plus fraîche favorise un meilleur sommeil. Salle de bain 20-22 °C Éviter l’humidité et les risques de moisissures. Cuisine 17-18 °C La cuisson et les appareils chauffent naturellement.

Ajuster la température en fonction des pièces et des usages

L’erreur que font certains propriétaires est de chauffer toute la maison à la même température, ou de baisser trop fortement le chauffage dans des pièces rarement occupées. Or, chaque pièce a des besoins spécifiques en chauffage. Les chambres, par exemple, peuvent être maintenues à une température plus fraîche (16-18 °C) sans problème, mais le salon et la salle de bain, des espaces de vie plus utilisés, nécessitent une température plus élevée pour éviter l’inconfort.

Bon à savoir : pensez à fermer les portes des pièces moins chauffées pour éviter que l’air froid ne circule dans les autres pièces de la maison.

Comment éviter la condensation et l’humidité en hiver

Aérez régulièrement vos pièces : même en hiver, il est essentiel d’aérer votre logement au moins 10 minutes par jour pour renouveler l’air et évacuer l’humidité accumulée. Évitez de sécher votre linge à l'intérieur : l'humidité du linge s’évapore dans l’air et contribue à augmenter le taux d'humidité intérieure. Si possible, utilisez un espace de séchage extérieur ou bien équipez-vous d’un déshumidificateur. Utilisez des extracteurs d’air : dans les salles de bain et la cuisine, les extracteurs d’air éliminent l'humidité générée par la vapeur d'eau. C'est particulièrement utile pour éviter les moisissures. Chauffez en continu à basse température : plutôt que de couper complètement le chauffage la nuit ou en votre absence, optez pour un mode économique qui maintient la température entre 16 et 17 °C, afin de limiter les variations extrêmes de température qui favorisent la condensation.

La température et les économies d’énergie : le bon équilibre

Maintenir une température adéquate chez vous en hiver est aussi une question de bon sens pour votre facture énergétique. Un degré en moins permet une économie d’environ 7 % sur la facture de chauffage, mais en dessous de 18 °C, les économies deviennent moins avantageuses en raison des problèmes d’humidité et des risques de moisissures.

Par ailleurs, augmenter légèrement la température des pièces stratégiques peut aider à maintenir une maison plus saine sans pour autant surconsommer.