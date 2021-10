Pourquoi sécuriser la salle de bain d’un senior ?

La salle de bain est un endroit particulièrement risqué. Souvent, il est nécessaire de s'y rendre plusieurs fois par jour et c'est pour cela que c'est l'une des pièces les plus dangereuses pour les personnes âgées. En effet, il n'est pas rare que les personnes glissent ou tombent dans la salle de bain et cela fait même partie des accidents domestiques qui blessent le plus les personnes âgées. Parmi les autres dangers les plus fréquents, il est possible de nommer la noyade, les brûlures avec de l'eau trop chaude, les chocs ou encore l'électrocution (même si cela reste plus rare) ou l'empoisonnement car la personne aurait avalé des produits toxiques, cosmétiques ou des médicaments par erreur.

C'est pour toutes ces raisons qu'il est obligatoire pour tous les établissements d'hébergement de personnes âgées ou pour les gens qui hébergent une personne âgée chez eux de faire en sorte d'éliminer toutes les sources de danger, de manière à éviter les accidents.

Les mesures et équipements nécessaires pour assurer la sécurité

Pour rendre la salle de bain plus sûre, il convient de réaliser quelques modifications et aménagements en mettant en place des équipements adaptés. Cela peut inclure de :

recouvrir les murs et le sol d'un matériau antidérapant ou bien de mettre des accessoires qui éviteront que la personne âgée ne glisse et amortiront les chocs. Dans la baignoire ou la douche, poser un tapis antidérapant semble judicieux,

ou bien de mettre des accessoires qui éviteront que la personne âgée ne glisse et amortiront les chocs. Dans la baignoire ou la douche, poser un tapis antidérapant semble judicieux, mettre en place un moyen de gérer l'humidité de la pièce , souvent à l'origine des chutes ou des glissades, ainsi que des risques d'électrocution,

, souvent à l'origine des chutes ou des glissades, ainsi que des risques d'électrocution, ne pas laisser les produits d'entretien , médicaux, cosmétiques et autres à portée des personnes âgées. Fermer les placards avec une clé peut suffire,

, médicaux, cosmétiques et autres à portée des personnes âgées. Fermer les placards avec une clé peut suffire, mettre un éclairage optimal , pas trop faible pour que la visibilité soit bonne mais pas trop fort non plus pour ne pas aveugler la personne,

, pas trop faible pour que la visibilité soit bonne mais pas trop fort non plus pour ne pas aveugler la personne, installer des poignées d'appui près des équipements sanitaires,

près des équipements sanitaires, poser des protections adaptées sur la robinetterie et les yeux d'eau chaude de manière à limiter le risque de brûlures,

et les yeux d'eau chaude de manière à limiter le risque de brûlures, permettre de bien circuler dans la pièce grâce à un agencement pratique.

À noter : Si vous avez un système de chauffage d'appoint ou si vous assainissez régulièrement la pièce, alors l'aération doit être d'excellente qualité.

Il est aussi conseillé de faciliter l'accès à la salle de bain pour les personnes âgées.

Les autres conseils pratiques

Il est important, avant tout, que tous les équipements de la salle de bain soient aux normes PMR, qu'ils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite. Le lavabo ne doit pas être plus haut que 130 cm et il faut installer une douche à l'italienne avec un receveur extra-plat (pour pouvoir se doucher sur un tabouret ou une chaise, par exemple). Vous pouvez installer une planche de baignoire pour que le senior puisse s'assoir pendant sa douche, même dans sa baignoire. Certaines sont équipées d'une assise avec plateau rotatif. Grâce à ce système, la personne âgée peut facilement se retourner et prendre les produits dont elle aura besoin pour se laver sans avoir à se tordre ou à se pencher trop, ce qui évitera les vertiges et donc les chutes. Vous pouvez choisir de mettre un tabouret en plastique réglable en hauteur dans la douche, avec une assise large et des pieds avec des embouts antidérapants. Pour encore plus de stabilité et de sécurité, vous pouvez directement fixer le siège dans le mur. De même entrer dans la baignoire peut être un vrai challenge, alors veillez à installer un marchepied contre la paroi de la baignoire. Il existe des modèles spécialement conçus pour la salle de bain, avec un revêtement antidérapant et une hauteur modulable. Certains modèles sont même dotés d'une barre d'appui.

Pour la sortie de la douche ou de la baignoire, il vaut mieux choisir un tapis antidérapant également pour éviter les chutes.

Les robinets doivent avoir une poignée longue. Ainsi, ils seront plus faciles à prendre en main. Les WC doivent aussi être surélevés avec un abattant adapté et une barre d'appui.

Il est aussi important de mettre des rangements bas ! Des meubles et étagères qui seront facilement accessibles à la personne âgée. Les produits de toilette doivent être à portée de main également. Il est aussi possible d'installer des étagères articulées qui s'adapteront encore mieux à la taille de la personne.

Si possible, mettez un système de surveillance vidéo directement dans la salle de bain ou encore un système de détection des chutes pour pouvoir surveiller le senior âgé lorsqu'il va dans la salle de bain.