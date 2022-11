Est-il possible d’alimenter son PER depuis l’étranger ?

Depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus de Français ont fait le choix de s’expatrier à l’étranger. Cela pose beaucoup de questions, notamment en matière de fiscalité et de versements sur un nouveau plan d’épargne retraite. Vincent Cudkowicz, le directeur général de Bienprévoir.fr et Primaliance, souligne que la déductibilité fiscale des versements que vous faites sur un plan d’épargne retraite ou PER ne concerne que les personnes vivant en France.