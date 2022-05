Selon la loi, il est possible d'arrêter de travailler ou de réduire son activité professionnelle dans le but d'élever un enfant jusqu'à ses 3 ans. C'est ce qu'on appelle communément le congé parental d'éducation.

Si vous travaillez à temps partiel, tous les revenus touchés vous donnent droit à des trimestres de retraite. En ce qui concerne la retraite du régime général des salariés, les revenus sont pris en compte, le cas échéant, dans le calcul du salaire annuel moyen. Si vous avez totalement arrêté de travailler, cependant, vous n'êtes pas rémunéré.

Néanmoins, les périodes durant lesquelles vous ne travaillez pas vous permettent tout de même de bénéficier de droits à la retraite, selon certains critères.

Le congé parental dans le privé

Pour les salariés du secteur privé qui prennent leur congé parental à la naissance ou à l'adoption de leur enfant et ce jusqu'à ses 3 ans, il est possible de valider 12 trimestres pour la retraite. Cela correspond à 1 trimestre pour une période de 90 jours. Cependant, ces trimestres pour congé parental à temps plein ne sont pas cumulables avec les 8 trimestres alloués automatiquement pour la naissance ou l'adoption d'un enfant et pour l'éducation de celui-ci.

Dans ce cas, l'Assurance retraite compare les deux dispositifs et vous fait bénéficier de la majoration la plus avantageuse.

En effet, admettons que vous arrêtez de travailler pendant un an. Le congé parental vous donne droit à 4 trimestres. C'est donc moins profitable que les 8 trimestres prévus pour la naissance ou l'adoption d'un enfant et son éducation. L'Assurance retraite va donc décider de vous octroyer plutôt les 8 trimestres.

Cependant, si vous arrêtez de travailler pendant trois ans au titre de votre congé parental, cela vous permet d'obtenir 12 trimestres, ce qui est alors plus avantageux que les 8 trimestres de base.

Le congé parental pour un fonctionnaire d’État

Ici, cela va surtout dépendre de la date de naissance de vos enfants. Si vous avez des enfants nés avant 2004, alors une bonification des services d'un an vous est attribuée si et seulement si vous avez arrêté ou réduit votre activité pour une durée continue d'au moins deux mois.

Cela s'ajoute aux services effectifs déjà mis en place. L'arrêt de votre activité peut être en lien avec un congé maternité, un congé d'adoption, un congé parental, un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de 8 ans. Vous pouvez aussi avoir droit à cette bonification si vous avez réduit votre activité et travaillé en temps partiel de droit : 50% pendant 4 mois, 60% pendant 5 mois ou 70% pendant 7 mois.

Pour les enfants nés après 2004, toutes les périodes où vous avez réduit ou arrêté votre activité (et donc pas cotisé) peuvent être prises en compte pour calculer votre pension de retraite.

De ce fait, si vous prenez un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou pendant 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans, vous pourrez valider 12 trimestres. De la même façon que pour les enfants nés avant 2004, les différentes périodes de congé parental, de disponibilité ou de congé pour convenances personnelles utilisées pour élever un enfant de moins de 12 ans ainsi que les temps partiels de droit de 50%, 60%, 70% et 80% (sans cotisations) sont prises en compte en ce qui concerne le calcul de la pension.

Être affilié gratuitement à l'Assurance Vieillesse, comment est-ce possible ?

Si vous êtes bénéficiaire de certaines prestations de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), peu importe que vous soyez salarié du privé, agricole ou fonctionnaire, vous validerez des trimestres au régime général.

Il vous est possible de toucher la Prestation Partagée de l'éducation de l'enfant (PreParE) si vous avez réduit votre activité ou l'avez arrêtée pour élever un enfant de moins de 3 ans. Il faudra justifier d'au moins 8 trimestres de cotisations vieillesse pour cela.

Toucher de type de prestation ou bien l'allocation de base de la CAF vous permet une affiliation gratuite à l'Allocation Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF) si vos ressources sont inférieures à un certain montant. La CAF s'occupe de verser des cotisations vieillesse à l'Assurance Retraite en se basant sur un salaire fictif qui correspond à un SMIC (soit 1603,12 euros en 2022).

Cela vous permettra donc de valider des trimestres pour votre retraite et le salaire fictif pourra être pris en compte pour calculer votre salaire annuel moyen en ce qui concerne la retraite de base du régime général. Vous pouvez ajouter à ça les fameux trimestres de majoration pour enfant (donc 8 trimestres, par enfant).

Toutefois, méfiance : les trimestres validés par l'Allocation Vieillesse des Parents au Foyer ne sont pas vus comme cotisés. De ce fait ils ne sont pas pris en compte dans le cadre d'une retraite anticipée pour carrière longue. De même, ils ne concernent que la retraite de base. Vous ne faites pas de points auprès de la complémentaire Agirc-Arrco avec les trimestres validés par l'AVPF.