Comment attirer un hérisson dans votre jardin en 7 jours (ou moins) !

Jour 1 : Aménagez un accès facile pour votre nouvel invité

Si vous avez une clôture fermée, il est temps de faire quelques ajustements. Les hérissons ont besoin de pouvoir se déplacer entre les jardins pour explorer, se nourrir et se reposer. Créer un passage d’environ 10 cm sous la clôture leur permettra de venir sans effort chez vous.

Notre conseil : Vous pouvez aussi installer un "passage à hérisson", une petite ouverture spécialement adaptée à leur taille. Si vous êtes bricoleur, une simple découpe au bas d’un panneau suffit.

Jour 2 : Bannissez les pesticides dès maintenant

Si vous utilisez encore des pesticides ou des anti-limaces chimiques, il est impératif de les mettre de côté. Les hérissons sont de grands consommateurs de limaces, mais ces produits peuvent les empoisonner directement ou en contaminant leur nourriture.

Optez pour des solutions naturelles pour lutter contre les nuisibles, comme la cendre ou les coquilles d'œufs pour dissuader les limaces.

L’avantage ? Non seulement vous attirez des hérissons, mais vous contribuez également à un jardin plus sain, durable et respectueux de l’environnement.

Jour 3 : Créez un abri douillet

Les hérissons sont des animaux nocturnes et ont besoin d’un endroit sûr pour se cacher et dormir. Pour cela, rien de plus simple : un tas de feuilles mortes, de bois ou même une boîte en bois peut devenir un refuge parfait. Placez cet abri dans un coin calme du jardin, à l’abri du vent et de la pluie, si possible sous une haie ou près d’un mur.

Voici un petit guide pour construire un abri à hérisson DIY :

Matériaux nécessaires Dimensions Emplacement 2 planches de bois FSC 60 x 30 cm Près d’une haie Tuyau de ventilation 40 cm À l’abri des vents Feuilles et brindilles - Sud-est pour l’entrée

Bon à savoir : Un tas de feuilles mortes ou une caisse retournée peut suffire. Les hérissons sont des architectes dans l’âme et aménageront leur nid eux-mêmes !

Jour 4 : Laissez la nature un peu « sauvage »

Contrairement à ce que l’on pense, un jardin trop bien rangé n’est pas du tout attrayant pour un hérisson. Ces petits animaux ont besoin de zones où ils peuvent fouiller pour trouver de la nourriture et des matériaux pour leur nid. Laissez quelques coins de votre jardin un peu plus sauvages : des herbes hautes, des brindilles ou encore des feuilles mortes.

À noter : Non seulement cela attirera les hérissons, mais vous verrez aussi revenir une biodiversité incroyable dans votre jardin, des insectes aux oiseaux.

Jour 5 : Offrez un festin à votre hérisson (mais avec modération)

Les hérissons sont des omnivores et leur régime est composé d'insectes, de limaces et d’escargots. Cependant, pour les attirer rapidement, vous pouvez leur offrir un petit coup de pouce avec de la nourriture. Des croquettes pour chats, un peu de poulet cuit ou des vers de terre sont parfaits pour les appâter. Mais attention à ne pas créer de dépendance !

Attention : Ne leur donnez jamais de lait ! Contrairement à ce que l’on pense, le lait est mauvais pour eux et peut provoquer des diarrhées sévères.

Jour 6 : N’oubliez pas l’eau !

Les hérissons, surtout en été, ont un besoin crucial d’eau fraîche. Installez un petit point d’eau peu profond dans le jardin. Un simple bol d’eau fera l’affaire, mais assurez-vous qu’il soit peu profond pour éviter les risques de noyade.

Pensez à couvrir les piscines ou mares profondes pour éviter que les hérissons ne tombent accidentellement dedans.

Jour 7 : Observez sans déranger

Votre jardin est maintenant prêt, mais comment savoir si un hérisson a pris ses quartiers chez vous ? Le hérisson est un animal nocturne, il est donc plus actif la nuit. Si vous êtes curieux, vous pouvez sortir à la tombée de la nuit avec une lampe torche et observer discrètement.

Si vous trouvez des petites crottes sombres brillantes, c’est un bon signe ! Ces crottes sont souvent composées de fragments d’insectes, leur nourriture principale.

Pour les plus passionnés, installer une caméra à déclenchement automatique peut vous offrir un spectacle nocturne surprenant. Ces caméras détectent les mouvements et se déclenchent automatiquement en capturant les moments où le hérisson explore votre jardin.

Un jardin accueillant en moins d’une semaine !

En suivant ces étapes simples, vous pouvez attirer un hérisson dans votre jardin en 7 jours ou moins ! Un accès facile, un abri confortable, de la nourriture et de l’eau, le tout dans un environnement naturel et sauvage... Vous avez tous les ingrédients pour créer un refuge idéal. Avec un peu de patience et de discrétion, vous aurez peut-être bientôt la chance de voir ce petit allié nocturne évoluer paisiblement dans votre espace vert.