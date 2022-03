Le Cercle de l’Épargne a réalisé une étude qui montre que la retraite est source d'inquiétude, surtout pour les femmes. En effet, elles sont 73% à penser que leur pension est insuffisante ou le sera pour pouvoir mener un rythme de vie correct.

Les hommes ne sont que 55% à partager cette inquiétude. Cette différence s'explique dans les faits : en 2019, les femmes touchaient une pension de retraite qui était inférieure à celle des hommes de plus de 40% ! C'est une étude de la DREES qui a mis ce problème en lumière.

Il est vrai que l'écart se réduit doucement (il était de 50% en 2004). De même, il est possible de rajouter la pension de réversion et la majoration de pension pour trois enfants et plus. Dans ces cas-là, l'écart entre les hommes et les femmes descend à 24%.

En moyenne, une femme touche une pension de retraite de 1272 euros par mois (contre 1647 euros pour un homme).

Ces inégalités au niveau de la pension de retraite cachent surtout des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Puisque les salaires sont loin d'être égaux entre les hommes et les femmes, il n'est pas possible que les pensions de retraite le soient. La secrétaire générale du Cercle de l’Épargne, Sarah Le Gouez, indique qu'en 2018, le salaire moyen d'une femme, pour un emploi à temps plein, était inférieur de 16,8% à celui d'un homme.

Les inégalités salariales peuvent aussi être expliquées par le fait que les femmes travaillent plus en temps partiel que les hommes (3 femmes sur 10 soit 3,3 fois plus que les hommes).

Les femmes critiquent le système de retraite actuel

Toutes ces inégalités font que les femmes critiquent le système de retraite actuel. En effet, l'enquête de la DREES montre que 20% d'entre elles seulement sont pour que le système actuel reste tel quel. L'enquête montre aussi que les femmes sont plus inquiètes pour leur avenir que les hommes.

Elles sont 69% à penser que si le système de retraite ne change pas, il est amené à entrer en faillite. Au niveau de l'ensemble des Français, on se retrouve avec 64% qui sont de cet avis (58% d'hommes).

Les femmes sont toutefois 53% à ne pas être d'accord avec les mesures visant à allonger la durée de cotisation, ou à retarder l'âge de départ à la retraite. A titre de comparaison, les hommes sont 49% à s'y opposer. 27% des femmes et 31% des hommes sont pour que l'âge légal de départ à la retraite soit fixé à 64 ans.

La différence peut être expliquée par le fait que les femmes liquident leurs droits à la retraite à 62 ans et 6 mois, 7 mois plus tard que les hommes.

Le PER, un dispositif intéressant

Sachez-le : plus vous commencez à préparer votre retraite tôt, mieux ça sera ! Et pourtant, les femmes interrogées sont 61% à déclarer ne pas épargner du tout pour leur retraite. 51% des hommes n'épargnent pas non plus.

Cette disparité peut encore une fois s'expliquer par les différences salariales entre les femmes et les hommes. Puisque leur salaire est plus bas, elles préfèrent tabler sur une épargne de précaution afin de pallier à leurs besoins sur le court terme.

Si les femmes ont les moyens d'épargner, elles choisissent alors de se tourner vers un PER (plan d'épargne retraite). Aujourd'hui, seules 28% des femmes connaissent le PER, mis en place en 2019 par la loi Pacte. Cependant, elles sont 12% à avoir déjà souscrit un PER (contre seulement 9% des hommes). D'après l'enquête, elles seraient 27% à vouloir en souscrire un (et 24% pour les hommes). Cela montre que ce genre de produits d'épargne est véritablement intéressant.