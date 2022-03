Des disparités dans les pensions de retraite

C'est un fait établi : les femmes à la retraite touchent une pension brute de droit direct (on ne parle pas ici de la pension de réversion) de 1145 euros par mois. Les hommes, en revanche, touchent une pension brute de 1924 euros. Même dans le cas des petites retraites, les femmes sont plus nombreuses (52%) que les hommes (20%) à toucher moins de 1000 euros par mois.

Cette inégalité au niveau des retraites n'est que la continuité des inégalités de carrière et de salaires entre les hommes et les femmes.

De ce fait, puisque le calcul de la pension de retraite se fait sur les rémunérations touchées pendant votre vie professionnelle, et que les revenus sont plus faibles en moyenne, alors la pension de retraite sera également plus faible. CQFD.

De plus, les nombreux écarts qui existent entre les hommes et les femmes sont aussi dus à plusieurs choix de carrière ou d'autres contingences dans la carrière des femmes. Celles-ci sont plus souvent amenées à arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants que les hommes.

De plus, les femmes sont aussi plus souvent concernées par le travail à temps partiel (plus de 80% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes depuis une quarantaine d'années environ). Ce sont également des emplois souvent moins bien rémunérés et qui demandent moins de qualifications.

Comment améliorer la situation pour les femmes ?

Cependant, ce n'est pas une fatalité ! Il est possible d'améliorer la retraite des femmes simplement en mettant en place quelques changements où en vous posant les bonnes questions.

S'informer au plus tôt

Il est possible de pallier à ces inégalités en s'y prenant le plus tôt possible dans sa carrière et en réfléchissant vraiment à ses choix. Il faut savoir se renseigner au bon moment et auprès des bons organismes. Par exemple, il est important de bien se renseigner sur les cotisations retraite prélevées sur les rémunérations (visibles sur vos bulletins de salaire). Une meilleure transparence à ce niveau est essentielle.

Connaître sa rémunération et les cotisations avec précision permet de connaître non seulement ce que vous gagnez dans l'immédiat mais aussi ce que vous cotisez pour votre retraite plus tard. Ainsi, cela vous aidera à prendre des décisions éclairées si vous souhaitez arrêter de travailler ou bien passer à un temps partiel.

En faisant comme ça, les femmes se rendraient vraiment compte de ce qu'elles perdent en limitant ou en arrêtant leur activité. De même, cela améliorerait la transparence des informations sur les retraites souvent méconnues par les Français.

Ne pas travailler pour son conjoint sans être déclarée

C'est absolument essentiel ! Il est important de vous faire déclarer auprès des organismes sociaux concernés. Cela vous permettra d'avoir une vraie protection sociale et de cumuler des droits pour votre future retraite.

Si vous le pouvez, essayez déjà d'obtenir le statut de conjoint collaborateur. Pour l'entreprise, la charge économique sera moins importante et elle ne paiera que les cotisations sociales sans que vous touchiez un salaire.

Estimer ses droits à la retraite si vous prenez un congé parental ou passez en temps partiel

Même encore à notre époque, ce sont le plus souvent les femmes qui se chargent de l'éducation des enfants à la maison. Cela demande du temps et de l'énergie, c'est certain.

Avant de prendre la décision d'arrêter de travailler ou de passer en temps partiel, il vaut mieux vous renseigner et calculer vos droits à la retraite (car vous allez nécessairement en perdre si vous travaillez moins). Vous pouvez aussi négocier des versements sur un Plan d'épargne retraite (PER) avec votre conjoint.

Et le mariage ?

Sachez que si vous êtes pacsée ou vivez en concubinage avec votre partenaire et que celui-ci vient à mourir, alors vous n'aurez pas le droit de toucher une pension de réversion. Effectivement la pension de réversion n'est versée que si vous êtes ou avez été mariée. Donc les concubins ou partenaires de Pacs n'y ont pas le droit.

Si vous touchez déjà une pension de réversion, retenez bien que si vous vous remariez, alors vous n'y aurez plus droit. En effet, pour la grande majorité des régimes de retraite, se remarier supprime le droit à la pension de réversion de l'ex-mari.