Le versement des pensions

La date des versements de pensions peut être différente, selon la caisse de retraite à laquelle vous êtes affilié. Certains versements se font en début de mois et d'autres à la fin du mois. Si le montant de votre retraite est peu important, il est possible que le versement se fasse de manière annuelle.

De plus, la date de virement effective de votre pension de retraite sur votre compte en banque n'est pas fixée par la caisse de retraite mais par votre banque. De ce fait, un léger délai peut être observé et l'opération peut mettre plusieurs jours à être effective.

Les calendriers de paiement

La Cnav, soit la Caisse nationale d'assurance vieillesse est le régime de retraite de bases des salariés et des agents non titulaires de la fonction publique. Les pensions sont versées généralement à la fin de la période pour laquelle elles sont dues, soit le 9 du mois suivant. La pension de janvier sera versée le 9 février et ainsi de suite. Si le 9 tombe un jour du week-end ou un jour férié, alors le versement sera décalé au prochain jour ouvré ou bien le jour ouvré précédent.

Mois dû Date du paiement Décembre 2021 7 janvier 2022 Janvier 2022 9 février 2022 Février 2022 9 mars 2022 Mars 2022 8 avril 2022 Avril 2022 9 mai 2022 Mai 2022 9 juin 2022 Juin 2022 8 juillet 2022 Juillet 2022 9 août 2022 Août 2022 9 septembre 2022 Septembre 2022 7 octobre 2022 Octobre 2022 9 novembre 2022 Novembre 2022 9 décembre 2022 Décembre 2022 9 janvier 2023

Si vous êtes affilié à la Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) d'Alsace-Moselle, la retraite sera versée le premier jour de chaque mois ou bien le premier jour ouvré suivant. Ainsi, la mensualité de février 2022 est versée le 1er février sur votre compte.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 3 janvier 2022 Février 2022 1er février 2022 Mars 2022 1er mars 2022 Avril 2022 1er avril 2022 Mai 2022 2 mai 2022 Juin 2022 1er juin 2022 Juillet 2022 1er juillet 2022 Août 2022 1er août 2022 Septembre 2022 1er septembre 2022 Octobre 2022 3 octobre 2022 Novembre 2022 2 novembre 2022 Décembre 2022 1er décembre 2022

En ce qui concerne les pensions de retraites qui sont versées par le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, elles sont payées d'avance le premier jour ouvré, chaque mois sauf en cas de jour férié, par exemple.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 3 janvier 2022 Février 2022 1er février 2022 Mars 2022 1er mars 2022 Avril 2022 1er avril 2022 Mai 2022 2 mai 2022 Juin 2022 1er juin 2022 Juillet 2022 1er juillet 2022 Août 2022 1er août 2022 Septembre 2022 1er septembre 2022 Octobre 2022 3 octobre 2022 Novembre 2022 2 novembre 2022 Décembre 2022 1er décembre 2022

Le régime de retraite de base des salariés agricoles et des non-salariés agricoles (cela comprend les exploitants agricoles, les aides familiaux, les collaborateurs d'exploitation, etc), soit la Mutualité sociale agricole, verse les pensions le 9 du mois (ou bien le jour ouvré d'avant ou d'après si le 9 est un jour férié, un samedi ou un dimanche).

Mois dû Date du paiement Décembre 2021 7 janvier 2022 Janvier 2022 9 février 2022 Février 2022 9 mars 2022 Mars 2022 8 avril 2022 Avril 2022 9 mai 2022 Mai 2022 9 juin 2022 Juin 2022 8 juillet 2022 Juillet 2022 9 août 2022 Août 2022 9 septembre 2022 Septembre 2022 7 octobre 2022 Octobre 2022 9 novembre 2022 Novembre 2022 9 décembre 2022 Décembre 2022 9 janvier 2022

Pour la MSA d'Alsace-Moselle, la retraite est versée par anticipation. Elle est versée au début de chaque mois ou encore, dans certains cas, à la fin du mois précédent.

En ce qui concerne la retraite de base des anciens fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires, le Service des retraites de l’État (SRE), les pensions sont payées à la fin du mois en cours.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 28 janvier 2022 Févier 2022 25 février 2022 Mars 2022 30 mars 2022 Avril 2022 28 avril 2022 Mai 2022 30 mai 2022 Juin 2022 29 juin 2022 Juillet 2022 28 juillet 2022 Août 2022 30 août 2022 Septembre 2022 29 septembre2022 Octobre 2022 28 octobre 2022 Novembre 2022 29 novembre 2022 Décembre 2022 22 décembre 2022

La CNRACL, soit la Caisse national de retraites des agents des collectivités locales, qui concerne les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers verse les pensions dès la fin du mois en cours.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 27 janvier 2022 Février 2022 24 février 2022 Mars 2022 29 mars 2022 Avril 2022 27 avril 2022 Mai 2022 27 mai 2022 Juin 2022 28 juin 2022 Juillet 2022 27 juillet 2022 Août 2022 29 août 2022 Septembre 2022 28 septembre 2022 Octobre 2022 27 octobre 2022 Novembre 2022 28 novembre 2022 Décembre 2022 23 décembre 2022

Pour la retraite complémentaire des anciens agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec), les pensions sont versées à la fin de chaque mois.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 27 janvier 2022 Février 2022 24 février 2022 Mars 2022 29 mars 2022 Avril 2022 27 avril 2022 Mai 2022 27 mai 2022 Juin 2022 28 juin 2022 Juillet 2022 27 juillet 2022 Août 2022 29 août 2022 Septembre 2022 28 septembre 2022 Octobre 2022 27 octobre 2022 Novembre 2022 28 novembre 2022 Décembre 2022 22 décembre 2022

Pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ou CIPAV), le paiement des pensions se fait le dernier jour ouvré du mois.

Mois dû Date du paiement Janvier 2022 31 janvier 2022 Février 2022 28 févier 2022 Mars 2022 31 mars 2022 Avril 2022 29 avril 2022 Mai 2022 31 mai 2022 Juin 2022 30 juin 2022 Juillet 2022 29 juillet 2022 Août 2022 31 août 2022 Septembre 2022 30 septembre 2022 Octobre 2022 28 octobre 2022 Novembre 2022 30 novembre 2022 Décembre 2022 30 décembre 2022