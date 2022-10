Le PER, un dispositif encore méconnu par les Français

Mercer, cabinet de conseil international en ressources humaines, en santé prévoyance, en retraite et en investissements, a publié les résultats d’une enquête : Les Français et la retraite en 2022. Il en découle que 72% des salariés français sont persuadés de voir leur pouvoir d’achat baisser à la retraite. Ils sont donc assez pessimistes concernant leur retraite mais semblent s’en inquiéter assez tard. La moitié des Français pensent également que l’entreprise doit jouer un rôle pour financer la retraite de leurs collaborateurs et ce en passant par un régime de retraite supplémentaire, à l’instar d’un plan d’épargne retraite entreprise. Retour sur un dispositif encore trop méconnu des Français.