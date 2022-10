L'augmentation des retraites complémentaires en 2022 ?

En ce qui concerne l'augmentation des retraites complémentaires Agirc-Arrco, les règles sont différentes que celles des retraites de base. En effet, les retraites complémentaires sont calculées selon le nombre de points acquis au cours de votre carrière auquel est multiplié la valeur du point. Ce sont les partenaires sociaux qui décident si la valeur de ce point doit être revalorisée ou non.

De manière à contrer l'inflation, les pensions de retraite complémentaires vont augmenter de 5,12% dès le 1er novembre. Cette décision a été prise lors d'un Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco qui a eu lieu le 6 octobre dernier. Cela est possible puisque la situation financière de l'Agirc-Arrco est assez solide. De même que ses réserves pour les 15 prochaines années sont suffisantes.

La valeur de service du point Agirc-Arrco passera de 1,2841 à 1,3498 euros. Le dispositif de revalorisation des pensions de retraite devrait atteindre les 4,5 milliards d'euros par an.

La hausse a été décidée en se basant sur l'évolution du salaire moyen (+4,82%) à laquelle est ajouté un rattrapage de +0,1% concernant l'inflation de 2021. Les partenaires sociaux ont également décidé d'accorder au Conseil d'administration une marge de manœuvre supplémentaire de +0,02%. En somme, grâce à la revalorisation, vous pourrez bénéficier, selon vos gains de :

+25,60 euros pour une complémentaire de 500 euros

pour une complémentaire de 500 euros +35,84 euros pour une complémentaire de 700 euros

pour une complémentaire de 700 euros +46,08 euros pour une complémentaire de 900 euros

pour une complémentaire de 900 euros +51,2 euros pour une complémentaire de 1000 euros

pour une complémentaire de 1000 euros +61,44 euros pour une complémentaire de 1200 euros

Quand aura lieu l'augmentation ?

Normalement, la revalorisation des retraites aurait dû être faite au 9 août. Cette date correspondait au versement de la pension de retraite du mois de juillet. Le versement a été repoussé et sera perceptible dès le versement de la pension d'août, ce qui équivaut à la date du 9 septembre. Cependant, cette date ne concerne pas tous les retraités. On vous donne le calendrier des versements pour les pensions du régime général ainsi que de la complémentaire de l'Agirc-Arrco :

le 1er septembre pour les affiliés à la Carsat Alsace-Moselle

le 9 septembre pour les affiliés à la Cnav et à la MSA

le 28 septembre pour les retraités de la fonction publique d’État

le 29 septembre pour les retraités de la fonction publique territoriale et hospitalière

le 1er novembre pour les retraités du secteur privé affiliés à l'Agirc-Arrco

le 1er janvier 2023, il y aura une revalorisation des pensions du régime général de 0,8%.

Qui est concerné par cette revalorisation ?

Cette revalorisation mise en place par le gouvernement (dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat) va concerner tous les retraités, aussi bien les anciens salariés du secteur privé que les fonctionnaires. Elle sera appliquée sur les pensions des retraités du secteur privé, de la Fonction publique, des régimes spéciaux et des indépendants.

Cependant, petite nuance : la revalorisation ne porte pas sur la totalité de la pension mais seulement sur la pension de retraite de base, sur la pension de réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

Le montant de l'augmentation va dépendre de chaque pension. En effet, puisque cela s'applique uniquement sur la pension de base, la différence se jouera sur ce point. De cette façon, pour un ex-salarié cadre, l'augmentation est estimée à 2% alors que pour un fonctionnaire, elle est de 3,9%.

Et pour les fonctionnaires ?

Si vous êtes un ancien agent de la fonction publique, vous allez donc bénéficier d'une revalorisation de votre pension de retraite le 1er juillet 2022. C'est la pension de retraite de base qui constitue la majeure partie de votre pension totale. De ce fait, l'augmentation des retraites devrait plus profiter aux retraités du secteur privé. Concernant le versement de la pension revalorisée, il sera fait à la fin du mois et non au 9 septembre.