La revalorisation des retraites complémentaires

Le 6 octobre 2022, un conseil d'administration a eu lieu et les différents représentants des organisations patronales et syndicales ont discuté d'une augmentation des pensions de retraite complémentaires des salariés du secteur privé. Elle a été fixée à 5,12%. La revalorisation des retraites complémentaires prendra effet le 1er novembre 2022. Elle devrait concerner plus de 13 millions de retraités.

Cette revalorisation de plus de 5% n'est pas négligeable car depuis 2014, les retraités du privé ont perdu « en moyenne 2,5 mois de pension, et même 3,5 mois pour ceux qui ont subi l'augmentation de la CSG », d'après Paul Barbier, le secrétaire général adjoint de l'Union confédérale des retraités FO.

Cette hausse a été décidée selon l'évolution du salaire moyen et avec un rattrapage de +0,1% mis en œuvre suite à l'inflation qui a eu cours en 2021 et continue aujourd'hui. Une marge de manœuvre supplémentaire de 0,2% s'ajoute également à ce taux. C'est FO qui est à l'origine de l'avenant à l'accord national interprofessionnel et de ce nouveau taux.

L'union confédérale des retraités FO réclamait une revalorisation importante et rapide, d'après Michel Beaugas, le secrétaire confédéral FO du secteur de l'emploi et des retraites. En effet, d'après FO, ils étaient allés le plus loin possible en « préservant des comptes excédentaires et des réserves à six mois pour les quinze prochaines années ».

La revalorisation des retraites a un coût estimé à 4,5 milliards d'euros sur un an et est financée par le régime Agirc-Arrco. Cette revalorisation a dépassé le maximum qui était prévu par les règles de calcul du régime. Normalement, les pensions Agirc-Arrco évoluent selon la croissance des prix. Cependant, dès lors que l'inflation surpasse l'évolution des salaires, Paul Barbier reconnaît que « la valeur de service du point évolue comme les salaires ». L'évolution des salaires est établie à 4,82%.

La revalorisation des retraites complémentaires Agirc-Arrco s'ajoute à la revalorisation des pensions de retraite de base de 4% qui s'applique de manière rétroactive au 1er juillet 2022.Concernant le point retraite Agirc-Arrco, il a une nouvelle valeur : 1,3498 euros. Auparavant, la valeur de service du point retraite s'élevait à 1,2841 euros. La valeur de service du point aide à fixer le montant brut annuel de la retraite complémentaire lorsque vous partez à la retraite.

Elle est fixée tous les ans. Pour 2022, elle est de 17,4316 euros. Elle permet de fixer le nombre de points de retraite acquis sur un an, selon le montant prélevé des cotisations de retraite obligatoires (la part salariale + la part employeur). Vous pouvez trouver le relevé total des point acquis tout au long de votre carrière sur votre espace personnel de votre caisse de retraite ou bien sur www.agirc-arrco.fr.

En ce qui concerne la prochaine revalorisation du régime de base, qui se fera en janvier 2023, même si elle tiendra également compte de l'inflation, elle ne devrait s'élever qu'à 0,8%. En effet, les 4% de revalorisation de l'été 2022 n'étaient qu'une « avance » sur 2023.