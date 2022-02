Prime inflation pour les retraités : quand et comment sera-t-elle versée ?

Puisque les prix ont augmenté dans pas mal de secteurs (gaz, alimentaire, etc.), l’État a décidé de mettre en place une « indemnité inflation » défiscalisée, à hauteur de 100 euros. Elle sera versée à plus 38 millions de Français, entre décembre 2021 et février 2022. Les retraités aussi peuvent toucher cette prime. Sous quelles conditions ? On vous dit tout sur la fameuse prime inflation.