Une prime de 100 euros

Bonne nouvelle pour certains retraités : ils vont pouvoir bénéficier d'une aide non négligeable ! En effet, pour les personnes les plus modestes et bénéficiant de l'Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées), une allocation exceptionnelle de rentrée s'élevant à 100 euros va leur être accordée. Pour les retraités avec des enfants à charge, ils auront droit à 50 euros en plus et par enfant. En tout, ce sont 200 000 personnes qui vont pouvoir toucher cette aide, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav).

Comment toucher cette prime ?

Les personnes pouvant bénéficier de cette aide n'ont aucune démarche à faire. En effet, ils toucheront simplement la somme directement par virement bancaire. Il se peut que plusieurs jours passent entre le moment de l'opération et celui où vous verrez apparaître la somme sur votre compte.

En revanche, en ce qui concerne les 50 euros supplémentaires, les retraités qui ont un enfant à charge doivent prévenir leur caisse régionale de retraite et envoyer une copie de leur livret de famille accompagnée d'une attestation sur l'honneur.

Plus de 11 millions de foyers modestes concernés

Cette allocation exceptionnelle de rentrée découle de la loi du 16 août 2022 qui porte sur des mesures d'urgence visant à protéger le pouvoir d'achat. Les mesures mises en places touchent plus de 11 millions de foyers plus modestes.

Un décret, publié au Journal officiel le 14 septembre dernier, détermine les personnes éligibles. En plus des bénéficiaires de l'Aspa, les personnes qui avaient les minima sociaux en juin 2022, à l'instar du Revenu de solidarité active (RSA), l'Allocation adultes handicapées (AAH) ou l'Aide Personnalisée au Logement (APL) peuvent également prétendre à cette prime exceptionnelle de rentrée. De même, les étudiants boursiers et les actifs qui touchent la prime d'activité ont aussi le droit à une aide.

Le calendrier diffère selon le profil des bénéficiaires ainsi que les aides qu'ils perçoivent. Les personnes bénéficiant des minima sociaux et les étudiants boursiers ont touché cette aide en septembre. De même, ceux qui touchent l'APL ou l'Aspa ont déjà eu l'aide alors que les actifs qui bénéficient de la prime d'activité ne l'auront que le 15 novembre prochain. Dans le cas des bénéficiaires de la prime d'activité, le format est différent : il s'agit d'une aide d'une valeur de 28 euros avec 14 euros en plus par enfant à charge.