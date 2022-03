Pensions de retraite : la promesse d’un minimum de 1000 euros

L'intervention de Jean Castex

L'inflation est particulièrement brutale pour les retraités bénéficiant de petites pensions de retraite. Durant le journal de 13h de France 2 du 11 février 2022, le Premier Ministre a réaffirmé que les pensions de retraite suivraient la hausse des prix à la consommation. Il a notamment dit que :

« Le minimum vieillesse a été revalorisé sous ce quinquennat de 100 euros par mois pour être porté à 917 euros par mois. Pour celles qui sont au-dessus, la revalorisation sera à la hauteur de l'inflation.[...] Nous allons corréler le montant des retraites à celui de l'inflation. Ça a déjà été décidé. »

Selon le plan du gouvernement, tous les retraités qui touchent moins de 2000 euros nets par mois et habitant en France pourraient ont bénéficié d'une prime inflation de 100 euros.

À lire également : Pouvoir d’achat des retraités : les propositions des candidats à la présidentielle

La réforme des retraites

Jean Castex n'a pas réellement donné d'autres précisions concernant les retraites. Cependant, il a reparlé de certaines mesures mises en place et qui concernent les retraites agricoles et les conjoints de retraités agricoles. En effet, en fin d'année 2021, une loi a été votée à l'unanimité concernant une revalorisation et une hausse de la retraite des conjoints d'agriculteurs.

De même, à cause de l'inflation, les pensions de retraite de base sont déjà revalorisées (comme le prévoit l'article L161-25 du Code de la sécurité sociale). De ce fait, les pensions ont connu une augmentation de 1,1% le 1er janvier 2022.

Cependant, l'inflation enregistre un taux de 2,9% (selon l'Insee). Donc, il y a tout de même encore un décalage important entre les pensions de retraite et l'inflation. La revalorisation des pensions de retraite de base est en fait établie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de novembre 2019 à octobre 2020 et l'évolution de novembre 2020 à octobre 2021.

C'est pour cette raison que ce décalage est présent entre le taux de l'inflation et le taux de revalorisation des pensions de retraite.

Les pensions de retraite avaient déjà été revalorisées en janvier 2021 (de 0,4%) et entre 0,3 et 1% en 2020. En 2019, elles avaient connu une revalorisation de 0,3% alors qu'en 2018, la revalorisation était de 0%.

En 2019, le gouvernement n'avait pas accordé la revalorisation des pensions de retraite à l'inflation (elle avait donc été inférieure). En 2020, la revalorisation des pensions de base avait été, en partie, accordée sur l'inflation, selon le niveau des pensions.

C'est seulement depuis 2021 que la règle de revalorisation des pensions de retraite en fonction de l'inflation est de nouveau effective. Touts ces informations ont été fournies sur le site de la Cnav.

Pendant son intervention lors du journal de France 2, Jean Castex a également parlé de la réforme des retraites et du montant des pensions de retraite. Il affirme donc que puisque la réforme des retraites est inévitable, le gouvernement va tout de même se concentrer sur les pensions de retraite et faire en sorte qu'aucune pension ne soit inférieure à 1000 euros (et ce pour les régimes de base et complémentaire cumulés).

Aujourd'hui, de nombreux retraités vivent encore avec moins de 1000 euros de pension de retraite par mois.