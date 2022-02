Qui est concerné ?

Les conjoints et conjointes d'agriculteurs à bénéficier de cette petite augmentation sont plus de 200,000. Le 9 février 2022, cette mesure a donc été définitivement adoptée par le Parlement après un dernier vote, à l'unanimité, par le Sénat au début du mois de décembre 2021.

C'est André Chassaigne, le chef de file du groupe communiste à l'Assemblée, qui est à l'origine de cette revalorisation des petites retraites des conjoints, et surtout conjointes, collaborateurs d'agriculteurs.

Quid de l'augmentation ?

Dans son communiqué, le gouvernement explique que la hausse de la retraite est mise en place pour les conjoints et conjointes mais également pour les aidants familiaux.

La date du 9 février est importante car c'est la date du premier versement des pensions pour le mois de janvier 2022 de la Mutualité sociale agricole ou MSA aux retraités bénéficiaires. Ce sont donc surtout les femmes qui sont concernées par cette augmentation.

Elles sont plus de 120,000 à bénéficier d'une augmentation de 70 euros par mois en moyenne. Cependant, pour 30% d'entre elles, l'augmentation se chiffre à 100 euros par mois. Les conjoints collaborateurs touchaient une retraite de 604 euros lorsqu'ils avaient validé 150 trimestres. Si ce n'était pas le cas, ils touchaient alors 307 euros.

D'après Laurent Pietraszewski, le secrétaire d’État chargé des Retraites, tous les membres de la famille qui travaillent sur l'exploitation agricole familiale devraient pouvoir profiter d'une pension revalorisée. Cette mesure permet surtout d'être plus juste envers les femmes d'agriculteurs qui travaillent toute leur vie auprès de leur conjoint et de reconnaître leur travail à sa juste valeur.

En effet, cela permet d'apprécier à sa juste valeur le travail de ceux qui nourrissent la France, comme le souligne Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Laurent Pietraszewski espère également inciter les travailleurs à choisir des statuts plus rémunérateurs à l'avenir comme celui de conjoints associés ou même de salariés afin de bénéficier d'une meilleure couverture sociale.

Déjà en juin 2020, André Chassaigne avait fait en sorte, grâce à un vote à l'unanimité, que les anciens chefs d'exploitation agricole voient leur retraite relevées à un niveau plancher de 85% du SMIC (et non plus à 75%). Cela équivaut à 1035 euros.

Les premiers versements avaient été réalisés début décembre sur le compte de plus de 208,000 retraités concernés. De ce fait, augmenter les petites retraites des conjoints agriculteurs s'inscrit donc dans le cadre des multiples travaux mis en place par le Gouvernement pour faciliter la retraite des travailleurs agricoles et améliorer leur pouvoir d'achat.

Cette revalorisation des retraites des conjoints d'agriculteurs était une mesure véritablement attendue car la condition des conjoints d'agriculteurs et des aidants familiaux étaient vraiment peu mise en avant et relativement précaire. Elle a été votée à l'unanimité et sans modification par le Sénat comme par l'Assemblée nationale.