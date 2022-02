La retraite complémentaire augmente

Une chose est sûre : l'augmentation des pensions complémentaires sera effective en 2022. Cependant, cela peut s'avérer un peu complexe car il existe beaucoup de régimes de retraite complémentaire. De cette façon, les hausses sont révélées au fur et à mesure de l'année.

Depuis le 1er novembre 2021, la retraite complémentaire des salariés du privé a vu son taux augmenter de 1 %. C'est encore trop tôt pour évaluer son évolution (pas avant novembre 2022).

En ce qui concerne les autres pensions du régime complémentaire, celle des travailleurs indépendants (relevant du RCI) est déjà connue : la hausse sera de 1,1 %.

Les contractuels de la fonction publique dépendant de l'Ircantec verront aussi leur retraite complémentaire être revalorisée de 1,1 %.

En revanche, les libéraux qui relèvent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse, comme les architectes, géomètres ou les ingénieurs-conseils, notamment, ne verront pas leur complémentaire revalorisée.

Il est à noter que pour les salariés, la date de revalorisation des retraites complémentaires est fixée au 1er novembre. Ainsi, les pensions Agirc-Arrco ont augmenté de 1 % à la fin de l'année 2020.

La hausse des pensions de base

En janvier 2021 déjà, les pensions de base avaient connu une hausse de 0,4 %. Cette année, elles sont revalorisées à hauteur de 1,1 %. Ce phénomène est inscrit dans la loi et dépend de l'inflation. En somme, cette hausse sera appliquée sur les pensions de janvier, qui seront versées dès le début du mois de février. Le taux de hausse a été appliqué en accord avec l'estimation de la commission des comptes de la Sécurité sociale.

En revanche, les pensions de base des avocats ne sont pas concernées par cette hausse. En effet, elles connaîtront une hausse de 1 %. Pour les fonctionnaires, la hausse est de 1,9 %, avec leur retraite additionnelle de la fonction publique. Les médecins relevant de la Caisse autonome de retraite des médecins de France voient leur taux augmenter de 0,50 %. Cependant, leur pension d'allocation supplémentaire vieillesse ne connaît pas d'augmentation.

En ce qui concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ou ASPA) anciennement connue comme minimum vieillesse, elle augmente également de 1,1 % (sauf à Mayotte) et passe à 916,78 euros par mois pour une personne seule (soit une augmentation de 9,97 euros) et à 1423,31 euros par mois pour les couples (donc une augmentation de 15,49 euros).

De nouveaux services

Tout au long de l'année, de nouveaux services vont donc être proposés et mis en place, en ligne, sur le site de l'assurance retraite. Ainsi, si vous voulez en savoir plus sur votre éventuelle pension de retraite, vous avez la possibilité de vous rendre sur le site lassuranceretraite.fr et de prendre rendez-vous en ligne avec un conseiller de votre Caisse d'assurance retraite et de santé au travail.

De même, lors du premier semestre de l'année 2022, si une erreur est constatée ou si des éléments de votre carrière manquent, vous aurez la possibilité de le signaler directement en ligne. Cela peut, par exemple, concerner le nombre d'enfants que vous avez. Dès cet été, vous pourrez renseigner vous-même cette information, en fournissant certains justificatifs comme un certificat de naissance.

Il vous sera possible, lors du premier semestre 2022, de signaler directement en ligne votre répertoire de carrière, qui sera disponible sur votre compte personnel. Vous y corrigerez vous-même les erreurs éventuelles et pourrez ajouter des éléments importants pour votre carrière. Il sera aussi possible d'envoyer les pièces justificatives directement sur le site.

Les conjoints collaborateurs d'agricultures voient leurs pensions revalorisées

Il s'agit d'une nouvelle mesure qui est passée au Parlement le 9 décembre 2021. Elle concerne plus de 214 000 personnes. Cette nouveauté leur permet de constater une augmentation de 100 euros par mois, en moyenne.

Il est important de noter que les conjoints collaborateurs gagnent, par mois, 604 euros, dès lors qu'ils ont validé 150 trimestres. Si ce n'est pas le cas, ils touchent 307 euros.

La date de ce changement n'est pas encore connue. Cependant, selon Laurent Pietraszewski, le secrétaire d’État en charge des retraites, les droits sont ouverts depuis le 1er janvier 2022. Ainsi, si vous ne voyez pas de changement au début de l'année, l'augmentation sera rétroactive.

Quid d'une réforme des retraites ?

Comme chaque année, cette question est au cœur de toutes les préoccupations. Cette année ne fait pas exception à la règle, d'autant plus qu'il s'agit d'une année d'élections présidentielles.

On peut d'ores et déjà assurer qu'un régime universel de retraite ne sera pas créé. En revanche, la question des retraites sera bien au centre des débats de la campagne présidentielle. Certains candidats proposent de passer l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, comme Valérie Pécresse ou Eric Zemmour. D'autres, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen, proposent qu'il soit abaissé à 60 ans.

Certaines autres mesures font aussi débat comme le relèvement du minimum de pension ou bien le fait de supprimer les régimes spéciaux de retraite. Les retraites restent un sujet sensible et les réformes ou changements apportés font rarement l'unanimité.