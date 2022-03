À lire également :

Cependant, si votre taux de CSG a baissé, votre pension de février avait été régulée et la pension de mars sera, au contraire, plus haute que d'habitude. Si votre taux doit changer en 2022, concernant la retraite de base, alors le changement a déjà été opéré et était visible sur la pension de janvier, versée le 9 février. Ce n'est pas le cas pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Le réajustement sera effectif sur la pension de mars qui a été versée dès le 1er mars.

Si vos revenus ont augmenté ou s'ils sont inférieurs à un certain seuil, vous pouvez changer de tranche de CSG (soit pour une plus haute soit pour une plus basse). Ainsi, pour bénéficier d'un taux de CSG réduit (soit 3,8%), votre RFR doit être au-dessus de 11,431 euros et équivalent ou en-dessous de 14,944 euros.

Cependant, un système dit de tissage peut être mis en place. C'est notamment le cas si vous avez un taux de CSG nul (de 0%) ou réduit (de 3,8%) mais que vous avez touché un revenu exceptionnel, par exemple dans le cadre d'une succession. Ainsi, votre taux de CSG ne passera pas directement à 6,6% ou à 8,3%. Le taux ne changera que si vous dépassez les nouveaux seuils de revenus pour deux années consécutives.

