Vos contrats d'épargne retraite

En matière de retraite, 2022 est une année de changements. En effet, plusieurs nouveautés ont vu le jour dont une proposition de loi, véritablement adoptée en février 2021, et qui concerne les contrats d'épargne retraite des assurés. Cette proposition de loi aide les assurés à toujours avoir conscience de leurs contrats d'épargne retraite en cours (Perco, Madelin, Article 83, Perp, PER, pour n'en citer que quelques-uns).

Il n'est pas impossible pour les retraités d'être bénéficiaire d'un contrat de ce genre sans le savoir. Cette loi permettrait donc de limiter ces situations grâce à l'action du Groupement d'intérêt public (ou GIP) Union Retraite. Ce groupement regroupe toutes les informations sur la totalité des régimes de retraite. Dès cette année, le groupement vous donne la possibilité de consulter la liste de vos contrats d'épargne retraite. La proposition de loi donne l'obligation aux organismes en charge des produits d'épargne retraite de donner, tous les ans, les informations permettant d'identifier les bénéficiaires.

A compter de juillet 2022, vous aurez donc la possibilité de vous rendre sur votre compte retraite (depuis le site https://www.info-retraite.fr) pour connaître vos contrats d'épargne retraite. Cela vous permettra de connaître les coordonnées du gestionnaire de contrat. Ainsi, si vous avez des questions, il sera facile de prendre contact avec l'organisme concerné. Dans les débuts, il est possible que certaines informations soient manquantes. Vous ne pouvez pas être assuré à 100% que tous vos contrats y seront renseignés. Néanmoins, cela peut tout de même être un premier pas pour connaître certains contrats que vous auriez pu oublier, par exemple.

Tous les ans, les gestionnaires de produits d'épargne retraite sont dans l'obligation de transmettre toutes les informations permettant d'identifier les bénéficiaires au Groupement d'intérêt public.

D'ici peu, il vous sera également possible de retrouver vos contrats d'épargne retraite sur l'application mobile « Mon compte retraite ».

L'impact de vos enfants sur votre pension de retraite

Une autre nouveauté vous sera proposée d'ici à l'été 2022. En effet, il vous sera possible de déclarer vos enfants et de cette façon de savoir quelle majoration vous pourrez avoir sur votre future retraite.

Par exemple, un salarié du secteur privé peut obtenir jusqu'à 8 trimestres de cotisation, et ce « gratuitement » concernant la maternité, l'adoption et l'éducation de son enfant.

Il était possible, jusqu'alors, d'avoir une estimation de votre retraite en soulignant cette information lorsque vous utilisiez le simulateur retraite. Cependant, l'information renseignée n'était pas enregistrée par le simulateur et de ce fait pas transmise non plus à vos régimes de retraite. A partir de l'été 2022, cependant, et ce peu importe votre âge, vous pourrez remplir cette information dès la naissance de votre enfant. Il sera obligatoire de fournir des justificatifs comme un certificat de naissance ou votre livret de famille. Selon votre situation, vous aurez une liste de documents à envoyer.

Vous aurez ensuite la possibilité de remplir ces informations au fur et à mesure. Toutes les informations que vous donnerez seront prises en compte lorsque vous ferez des simulations pour savoir à quel âge vous pouvez prendre votre retraite à taux plein. Ces informations seront alors déjà enregistrés et il ne vous sera pas nécessaire de les remplir à nouveau. Sur l'application mobile Mon compte retraite, il vous sera possible d'accéder à une estimation simplifiée de votre retraite au cours de l'année 2022. Vous pourrez alors connaître facilement votre niveau de pension selon les âges de retraite définis par la loi.

Autre nouveauté, vous pourrez scanner vos documents directement depuis l'application mobile Mon compte retraite. Les demandes de retraite gagnent à être dématérialisées et ainsi simplifiées car envoyer les pièces justificatives est souvent une étape longue et rébarbative. Grâce à l'application mobile, vous pourrez les scanner, les photographier ou encore utiliser une application vous permettant de les numériser. Ce service est encore en cours de développement par le GIP.