Simplifier le calcul des droits à la retraite

Étape nécessaire pour la demande de retraite, le calcul des droits peut s’avérer complexe. Les erreurs sont récurrentes et les préjudices importants. À titre d’information, en 2020 la Cour des comptes avait estimé qu’un dossier de demande de retraite sur 6 était erroné, représentant alors 70 millions d’euros de déficit pour les retraités.

Afin de se défendre, le directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) estime que ces erreurs sont dues à la difficulté pour les demandeurs de pouvoir retracer leur carrière, notamment pour ceux ayant un parcours professionnel complexe, ce qui devient monnaie courante.

C’est pourquoi l’outil « Compléter ma retraite » sera d’une grande aide pour les futurs retraités. Il devrait en théorie permettre un calcul des droits simplifié et permettre aux retraités de toucher leur pension complète.

Une vision sur l’avancée du dossier

Même si son lancement ne se fera qu’à partir du premier trimestre de 2023, la plateforme « Compléter ma retraite » est très attendue. En effet, elle permettra à chaque demandeur de renseigner toutes les informations liées au parcours professionnel à destination de la CNAV. Il sera possible de revenir sur le dossier et de le compléter au fur et à mesure.

Grande nouveauté, les demandeurs pourront aussi vérifier l’avancement de leur demande directement en ligne et corriger leurs erreurs le cas échéant. Ainsi, ils seront avertis en temps et en heure sur le traitement de leur dossier.

Un déploiement progressif de l’outil « Compléter ma retraite »

Dès sa mise en ligne et afin de tester ses performances, l’outil ne sera accessible que pour une partie des assurés. Il s’agira de la tranche des 55-57 ans. En effet, une action humaine sera nécessaire en back-office, afin de récolter les données manquantes et de traiter les informations reçues.

Selon Renaud Villard, le directeur de la CNAV, l’objectif durant les 12 premiers mois sera de mettre à disposition le service « Compléter ma retraite » à 100 000 ou 200 000 assurés avant de pouvoir le déployer à tous les futurs retraités.