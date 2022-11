Les trois ans du nouveau plan d'épargne retraite

Lancé il y a trois ans, le but du nouveau plan d'épargne retraite était de développer l'épargne retraite en France. Dans le cadre de la loi Pacte, ce produit d'épargne plus attractif devait être mieux adapté en ce qui concerne les besoins de financement des entreprises.

Le PER existe depuis le 1er octobre 2019 et a connu un franc succès. A la date du 30 juin 2022, plus de 6 millions de personnes profitaient déjà des avantages des nouveaux PER. C'est plus du double de l'objectif qui avait été fixé pour la fin 2022.

Aujourd'hui, les PER ont atteint plus de 70 milliards d'euros, dépassant donc l'objectif initial de 50 milliards. Cela concerne les PER d'entreprise, collectifs (10,7 milliards d'euros d'encours) et obligatoires (15,7 milliards) ainsi que les PER individuels (43,6 milliards d'euros d'encours).

À lire aussi : Faut-il choisir un PER Individuel ou collectif ?

Qu'est-ce que Mes contrats épargne retraite ?

Saviez-vous qu'il existe désormais un service en ligne, sur le portail info-retraite.fr depuis juillet 2022 ? C'est l'Agirc-Arrco qui est à l'origine de la création de ce service : il s'agit de « Mes contrats épargne retraite ». En somme, si vous vous rendez sur votre compte personnel info-retraite.fr ou sur l'application « Mon compte retraite », vous avez la possibilité de consulter tous les produits de retraite supplémentaire individuels ou collectifs dont vous êtes le bénéficiaire.

Pour vous connecter, vous devez utiliser l'outil France Connect (en utilisant votre mot de passe et votre identifiant du site de l'Assurance maladie des impôts, de la MSA, de L'identité numérique, de Mobile connect et moi ou d'Ydris). Si dans la liste, vous voyez un produit s'afficher, alors cela signifie que vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'épargne retraite souscrit par l'un de vos employeurs sans que vous ayez été mis au courant.

Vous pourrez aussi voir les contrats ouverts par vous-même mais que vous auriez pu oublier. La liste ne comprend que les contrats non soldés. Vous trouverez également le nom des organismes gérant le contrat indiqué ainsi que les entreprises qui les avaient ouvert pour vous. Si vous voulez faire valoir vos droits ou avoir des informations, vous devez alors contacter l'organisme gestionnaire du contrat. Sur le site, vous aurez facilement accès aux coordonnées de chaque gestionnaire des contrats.

Pour lutter contre la déshérence concernant l'épargne retraite

Ce service a été mis en place pour lutter contre la déshérence concernant l'épargne retraite. En effet, nombreux sont les assurés à ne pas avoir assez d'informations concernant leur épargne retraite. De ce fait, il arrive souvent qu'ils ne demandent pas la liquidation de leur contrat.

La Cour des Comptes estime que près de 13 milliards d'euros disponibles sur les contrats d'épargne retraite ne sont pas réclamés par les assurés de plus de 62 ans. De même, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les contrats d'épargne retraite non liquidés après 65 ans représentent 5,4 milliards d'euros d'encours.

Grâce au nouveau service en ligne, l'un des plus complets d'Europe car il couvre tous les droits à retraite (base, complémentaire, épargne retraite), les Français sont mieux informés et peuvent faire valoir leurs droits. De cette façon, ils augmentent leurs ressources lorsque vient la retraite, ce qui n'est pas négligeable.

Chaque année, les gestionnaires qui commercialisent les produits de retraite supplémentaire se doivent de communiquer un fichier de données des produits de retraite supplémentaire individuels ou des contrats collectifs souscrits au Groupement d'intérêt public Union retraite (info-retraite.fr). C'est en tout cas ce que dit la loi du 26 février 2021.

Il est toutefois possible que toutes les données n'aient pas encore été transmises et que certains contrats ne figurent pas encore sur votre compte. Il est alors conseillé de revenir consulter votre compte de manière régulière. En date du 7 juillet, 13 millions de contrats sont inscrits dans la base et près de 80% d'entre eux sont associés à leurs bénéficiaires et donc affichés dans le service, selon le GIP Union retraite.