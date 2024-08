Mauvaise nouvelle pour les retraites : les pensions pourraient être gelées en 2025 malgré l’inflation

Un contexte économique tendu

Les débats sur la sous-indexation des pensions de retraite des fonctionnaires prennent place dans un contexte économique particulièrement tendu. L'inflation, bien que plus modérée qu'en 2022 et 2023, reste élevée, et le gouvernement cherche à maîtriser ses dépenses publiques. Cette conjoncture pourrait conduire à des décisions difficiles pour les finances publiques, et la revalorisation des retraites pourrait en faire les frais.

En effet, les pensions de retraite des fonctionnaires pourraient ne pas être intégralement indexées sur l'inflation en 2025. Traditionnellement, ces pensions sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation, un mécanisme destiné à préserver le pouvoir d'achat des retraités.

Cependant, face à une inflation persistante et aux contraintes budgétaires, le gouvernement envisagerait une revalorisation moindre, voire un gel partiel des pensions.

Qu'est-ce que la sous-indexation ?

La sous-indexation signifie que les pensions de retraite ne seraient pas augmentées au même rythme que l'inflation. Concrètement, si l'inflation atteint 3 % en 2025, mais que les pensions ne sont augmentées que de 1,5 %, les retraités verraient leur pouvoir d'achat diminuer. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les fonctionnaires, dont les pensions représentent souvent la principale, voire l'unique source de revenus à la retraite.

Cette décision serait motivée par la volonté de contenir les dépenses publiques, notamment en vue de respecter les engagements budgétaires européens. Une telle mesure pourrait permettre de réaliser des économies substantielles, mais au prix d'une érosion du pouvoir d'achat pour des millions de retraités.

Un impact significatif pour les fonctionnaires

La perspective d'une sous-indexation en 2025 inquiète particulièrement les fonctionnaires retraités, qui représentent une part importante des pensionnés en France. Environ 5,6 millions de fonctionnaires pourraient être touchés par cette mesure.

Pour les retraités du secteur public, dont les pensions sont souvent inférieures à celles des retraités du secteur privé à carrière comparable, cette situation pourrait aggraver les difficultés financières, notamment pour ceux dont les pensions sont déjà modestes.

En outre, cette revalorisation inférieure à l'inflation pourrait également concerner d'autres prestations sociales comme l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) et les Aides personnelles au logement (APL), amplifiant ainsi l'impact sur les ménages les plus vulnérables.

Des précédents inquiétants

Il n'est pas inédit que les pensions soient revalorisées en deçà de l'inflation. En 2019, une décision similaire avait été prise, provoquant une vive contestation de la part des syndicats et des associations de retraités. Le gouvernement avait alors justifié cette mesure par la nécessité de maintenir l'équilibre des comptes publics.

Cette fois encore, la perspective d'une sous-indexation fait craindre une mobilisation des syndicats, qui voient dans cette mesure une attaque contre le pouvoir d'achat des retraités. Les représentants des fonctionnaires soulignent également que cette décision intervient après plusieurs années de réformes qui ont déjà affecté les conditions de départ à la retraite et le montant des pensions.

Une situation à surveiller

À l'heure actuelle, rien n'est encore officiellement décidé, mais les discussions au sein du gouvernement laissent présager une revalorisation limitée des pensions en 2025. Le Premier ministre sortant, Gabriel Attal, a d'ailleurs évoqué lors d'une récente intervention que le contexte économique pourrait contraindre l'État à prendre des mesures d'ajustement sur les retraites pour respecter les engagements budgétaires.

Les fonctionnaires retraités, ainsi que ceux qui approchent de l'âge de la retraite, devront donc suivre de près l'évolution des débats et des décisions à venir. En attendant, les syndicats et les associations de retraités se préparent à défendre le pouvoir d'achat des retraités, bien décidés à éviter une nouvelle érosion des pensions.

En conclusion, l'année 2025 pourrait bien marquer un tournant pour les retraites des fonctionnaires, avec une possible revalorisation inférieure à l'inflation. Si cette mesure venait à être confirmée, elle impacterait directement le quotidien de millions de retraités, déjà confrontés à des hausses de prix qui grignotent leur pouvoir d'achat.