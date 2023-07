Du grain à moudre

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la réforme des retraites a suscité de nombreux débats et de vives réactions. Pourtant, celle-ci a été actée par le gouvernement et elle entrera en œuvre à partir du 1er septembre 2023. Même si les tensions sont relativement apaisées, une nouvelle polémique vient relancer le débat avec la publication du rapport du COR.

Toutefois, les conclusions sont claires, mais chacun l’interprète à sa manière et l’exécutif n’hésite pas à contester ces conclusions.

Certaines personnes s’appuient sur ce rapport pour affirmer que la réforme était indispensable. Les opposants utiliseront la même base pour arriver à une conclusion différente en estimant que la réforme n’apporte strictement rien.

Devant la divergence des opinions, le Conseil d’Orientation des Retraites essuie de nombreuses critiques et notamment celles émanant du gouvernement.

Que peut-on retrouver dans le rapport du COR ?

Le rapport annuel du COR était particulièrement attendu, car il incorpore l’âge légal de la retraite à 64 ans. En se basant sur cet élément, des évolutions et des perspectives ont été réalisées afin de se projeter sur plusieurs années. Plusieurs semaines de travail ont été nécessaires avant d’arriver à une conclusion qui a été rendue publique le 22 juin 2023.

Les résultats sont édifiants en enregistrant un nouveau déficit des caisses de retraite de l’ordre de 0,2 à 0,3 % du PIB, et cela, dès 2024 avec un déficit se poursuivant jusqu’en 2030.

Un pourcentage relativement faible, mais entraînant une perte de l’ordre de 5 à 8 milliards d’euros chaque année. Pour établir cette projection, le COR table sur un taux de chômage à environ 4,5 % et un gain de productivité en hausse de 1 % sur le long terme.

Même si le gouvernement a annoncé un équilibre des retraites à l’horizon 2030, les conclusions du rapport démontrent le contraire avec un déficit persistant jusqu’en 2070. Certains observateurs critiquent cette conclusion qui intègre tout de même une légère diminution des retraites de 2022 jusqu’en 2030.

La présence gênante d’un déficit jusqu’en 2030

Entre 2020 et 2022, les comptes des retraites sont restés excédentaires malgré une hausse moyenne de 1,8 %. Le COR se base sur une perspective de croissance moyenne à hauteur de 1,6 %. En se basant sur cette estimation, l’équilibre du système de retraite serait atteint en 2040. Mais en se basant sur une hypothèse plus pessimiste avec une croissance de seulement 0,7 %, l’équilibre n’interviendra pas avant 2070.

Bruno Le Maire fut l’un des premiers politiciens à prendre la parole en se montrant particulièrement remonté. Il décrie les évaluations changeantes et estime qu’il faut considérer ce rapport avec la plus grande prudence. Pierre-Louis Bras, le président du COR est actuellement sous le feu des critiques à cause de son attitude à l’automne 2022.

En effet, le personnage public avait mené une audition devant les députés au cours du mois de janvier. À cette époque, le président du COR avait déclaré qu’il n’y aurait pas de dérapage sur les dépenses de retraite.

Le COR se défend en affirmant que le rapport ne va pas à l’encontre des propos de son président. Les conclusions se basent uniquement sur la dynamique économique actuelle et sur les projections futures par rapport à la richesse nationale. Le déficit est donc inévitable pour les premières années avec un équilibre possible en 2030, à condition que la situation économique soit favorable.

Le COR dans le collimateur

Avec la publication de son rapport, le COR crée une véritable polémique dans le monde politique. Certaines personnes comme Hadrien Clouet, le député de la France insoumise estime que le président Macron veut se débarrasser du Conseil d’Orientation des Retraites.

Pierre Louis Bras ne reçoit pas que des soutiens et sa défense est en marche à travers des conférences de presse pour soutenir le travail de ses membres. Pour lui, son discours n’a pas changé et son analyse reste scrupuleusement la même. D’ailleurs, le président du COR se dit ouvert à la discussion pour attester de son travail et exclure le caractère complotiste.

Pourquoi un tel déficit prédit par le COR ?

Le Conseil d’Orientation des Retraites estime que la nouvelle réforme était nécessaire pour éviter une dégradation plus importante de la situation actuelle. Avec le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans, le rythme des départs de la vie active va se réduire, permettant d’observer une baisse d’environ 280 000 retraités à l’horizon 2030.

Résultat, les dépenses ralentissent grandement passant de 13,7 % du PIB en 2022 à 13,5 % du PIB en 2030 avant d’atteindre 13 % en 2070.

Le problème majeur repose sur la baisse des recettes alors que les dépenses vont augmenter. À l’heure actuelle, les recettes représentent 13,8 % du PIB. Mais en 2070, elles ne constitueront plus que 12,2 % du PIB. Une explication qui tire son origine sur les restrictions de salaires ainsi que sur les restrictions d’effectifs chez les fonctionnaires.

Du côté des pensions, la nouvelle réforme engendre des situations contrastées. Tout d’abord avec une revalorisation du montant de la pension pour les personnes les plus modestes ainsi qu’une baisse significative des pensions les plus importantes. Les hausses avoisineraient 4,7 % dans le cadre de la pension cumulée pour un quart des générations les plus pauvres de 1970 et de l’ordre de 12 % pour la génération 1984.

Ces augmentations trouvent leur explication d’une part dans le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans, mais également dans la revalorisation de la pension minimale. Ce sont deux éléments clés de la nouvelle réforme du gouvernement Macron. Une véritable opposition avec les pensions les plus élevées, enregistrant une baisse de l’ordre de 1 à 2 % pour 25 % d’entre elles.