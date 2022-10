Le débat de la réforme des retraites

Depuis le début, la réforme des retraites fait beaucoup de mécontents. Il est compliqué de trouver une solution qui convainque et satisfasse tout le monde. Si l'exécutif souhaite reporter l'âge légal de départ, les syndicats proposent plutôt d'allonger la durée de cotisation. Dans un cas comme dans l'autre, impossible de rallier la majorité !

Pour autant, le gouvernement va rapidement devoir trouver une solution car le Conseil national d'orientation des retraites souligne le fait que le système de retraite par répartition (cf : les actifs cotisent pour payer les pensions de retraite) sera en déficit en 2023 et pour les 25 années suivantes.

Il existe quelques alternatives au report de l'âge de départ à la retraite, même si elles sont peu nombreuses.

L'aide de la capitalisation

Le directeur général de l'institut Molinari, Nicolas Marques, a une vision totalement différente. Pour lui, le report de l'âge légal de la retraite ne suffira pas pour financer le système des retraites sur le long terme. Il propose alors d'aller plus loin et de généraliser la possibilité de compléter sa retraite grâce à la capitalisation collective. En somme, cela consiste à épargner pour sa propre retraite en plaçant une partie de ses cotisations sur des produits financiers ou immobiliers.

Les pharmaciens profitent déjà de cette possibilité car ils ont un régime de retraite qui leur est propre. C'est aussi le cas des fonctionnaires qui peuvent placer une partie de leurs primes sur les marchés financiers pour préparer leur retraite. Cette solution est proposée à tous les Français aujourd'hui pour compléter la répartition.

La solution de la fiscalité

D'après le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, la fiscalité pourrait être la solution plutôt que l'âge de départ à la retraite ou la durée de cotisation. En effet, ils considèrent que les diverses réformes proposées sont trop strictes et brutales et demandent trop d'efforts à une population d'actifs qui ont parfois commencé à travailler très jeunes.

Pour autant, il est vrai que les cotisations sont un levier dans la réforme des retraites. Notamment les cotisations patronales.

En 2021, le taux de cotisation total sur le revenu des actifs (salariés et employeurs confondus) était de 31% (pour 100 euros de rémunération nette versée à un salarié, le salarié et l'employeur payent 31 euros de cotisations pour financer le régime des retraites. Le taux dépend du régime de retraite ainsi que du statut du salarié.

Il faudrait peut-être alors veiller à augmenter ces cotisations afin de rééquilibrer le système des retraites.

20 à 30 euros de plus par mois d'ici 2027

En somme, pour que le système fonctionne, il faudrait que les actifs cotisent entre 21 et 28 euros de plus par mois, en 2027 pour rétablir l'équilibre du système de l'année. Cette somme pourrait être répartie entre le salarié et l'employeur. D'après le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) estime que sans réforme, le trou du système des retraites atteindrait 7,5 à 10 milliards d'euros en 2027.

Il est également possible d'augmenter les cotisations uniquement pour une partie des actifs, notamment pour ceux du secteur privé. En effet, leurs cotisations sont moins élevées que celles du secteur public. Si les salariés ou les employeurs du privé augmentaient leurs cotisations de 4 euros par mois puis par an, alors le déséquilibre serait effacé sur 9 ans. Pour le ministre du travail Olivier Dussopt, il faudrait augmenter les cotisations d'une cinquantaine d'euros par salarié, tous les mois.

La baisse du pouvoir d'achat, inévitable ?

Un lien est fait entre le nouveau des cotisations sociales et le coût du travail. Néanmoins, une étude menée par des économistes français en 2019 démontre que la hausse des cotisations patronales en lien avec le financement du système de retraite influe sur la rémunération des salariés plutôt que sur le coût du travail pour les employeurs.

De ce fait, en théorie, il est possible de combler le déficit futur du système de retraite en augmentant seulement les cotisations sociales. Cependant, cela risque d'avoir une influence sur le pouvoir d'achat des actifs et ce peu importe la solution mise en place (baisse du salaire net si les charges salariales augmentent et/ou ralentissement de la progression salariale si les charges patronales augmentent).