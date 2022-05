Les trois propositions en détails

Les élus des professionnels de santé avaient été quelque peu déçus par le projet de réforme des retraites dans lequel ils ne se reconnaissaient pas et où ils avaient eu l'impression de ne pas être écoutés. De ce fait, cette fois, ils ont décidé de prendre les devants et de faire leurs propositions en amont.

Ils se sont donc arrêtés sur un modèle redistributif, basé sur la répartition provisionnée. Ils souhaitent que le système proposé aux libéraux soit proposé à tous, que tous aient une couverture identique dès lors qu'ils cotisent (tout en ne dépassant pas le plafond de la Sécurité sociale).

Laisser aux Français la liberté de partir à la retraite à 62 ans

Pour les représentants des trois caisses, donner aux Français la liberté de choisir l'âge auquel ils veulent partir à la retraite est possible. Cela leur permet aussi de bénéficier d'un équilibre financier global du système. Pour que cela soit possible, les représentants proposent que l'âge minimum de départ à la retraite soit toujours fixé à 62 ans, peu importe la durée de cotisation.

Ils proposent aussi d'améliorer les pensions grâce à des dispositifs d'incitation comme la mise en place de coefficients de majoration pour les départs à la retraite après l'âge de 62 ans.

Pour ce faire, les représentants comptent prendre exemple sur le modèle de la CARMF. Il s'agit d'une caisse qui ne prend en compte que les cotisations des affiliés. La durée d'assurance n'a pas d'importance mais, en revanche, des systèmes de décote et surcote sont appliqués.

Pour bien comprendre, un médecin libéral peut prendre sa retraite dès 62 ans. Il verra une majoration de 5% par an sur sa pension et ce jusqu'à ses 65 ans. La majoration sera ensuite de 3% par an jusqu'à ses 70 ans.

Garantir aux Français une retraite de base équitable et solidaire

La proposition des trois représentants des caisses visent surtout à garantir aux retraités les plus modestes une retraite de base équitable et solidaire. En somme, pour le régime de base, chaque euro cotisé, à revenu égal, donne les mêmes droits à tout le monde. Cela offre aussi la garantie d'une couverture identique pour tous les assurés et de pouvoir profiter de droits majorés pour les personnes aux revenus plus modiques.

Les élus cherchent donc à souligner le modèle qu'ils proposent. Les caisses de libéraux partagent le même régime de base, un système à points mis en place depuis 2014 par la Caisse Nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CnavPL). C'est un système avec un fonctionnement redistributif et solidaire. Ainsi, plus les revenus sont importants et moins le rendement de la cotisation l'est.

Compléter la retraite par des régimes professionnels adaptés à la diversité des situations et des modes d'exercice

Les représentants des caisses de retraite et de prévoyance des professionnels libéraux voudrait que la gestion administrative du régime de retraite de base soit prise en charge par les partenaires sociaux et aux élus professionnels et organisée au niveau national. Ils souhaitent aussi qu'ils soient responsables du pilotage de régimes complémentaires autonomes afin de répondre aux besoins et aux contraintes spécifiques de toutes les professions et ceci, sous le contrôle de l’État.

Ils mettent l'accent sur un modèle prévoyant une couverture retraite basée sur deux étages : un régime de base commune sous l'égide des caisses de retraite professionnelles agissant pour la CnavPL et des régimes complémentaires pris en charge en autonomie par les caisses de retraite professionnelles.