Faciliter les services d'action sociale

En 2017, déjà, une convention pluriannuelle avait été signée par la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole), la CNRACL (la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) et l’État afin de tenter de dynamiser la prévention de la perte d'autonomie des seniors, concrétisant ainsi une dizaine d'années de travail des caisses de retraite.

Ce dispositif a aidé à créer une mesure de prévention appelée « Pour bien vieillir ». Les différentes actions sont ainsi harmonisées et communes aux régimes de retraite de base. Cela a pour but de rendre la prévention plus visible et accessible aux personnes âgées et de leur permettre d'être actifs pour prévenir le temps qui passe et préserver au mieux leur autonomie. D'un autre côté, cela permet aussi aux partenaires et professionnels de mettre en place des actions de qualité, et homogènes, dans les territoires.

L'Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire pour les salariés du secteur privé, est engagé pour faciliter le système de retraite et le rendre plus clair, plus compréhensible. L'organisme a décidé de rejoindre les autres régimes de retraite dans leurs démarches d'action sociale inter-régimes.

Pour l'Agirc-Arrco, ce sont près de 23 millions de cotisants salariés et 13 millions de retraités. L'organisme s'associe régulièrement avec les autres régimes de retraite pour mettre en place des actions sociales au niveau national ou des territoires (grâce aux comités régionaux notamment). Il met véritablement l'accent sur la préservation de l'autonomie des personnes âgées.

Les représentants de l’État et les conseils d'administration des divers régimes de retraite sont particulièrement satisfaits de voir l'Agirc-Arrco les rejoindre sur ce point car cela permet d'ouvrir de nouveaux horizons en ce qui concerne des actions communes pour les retraités au niveau national et au niveau local.

Renforcer l'offre d'action sociale entre les régimes

La convention de 2022 se nomme « Pour une politique d'action sociale coordonnée inter-régimes ». Elle reprend les divers engagements des régimes de retraite qui l'ont signée ainsi que les dispositions de soutien des pouvoirs publics. Ainsi, cela offre une approche générale en ce qui concerne la prévention et la préservation de l'autonomie des seniors.

Au niveau national, l'objectif est de soutenir le « bien vieillir » et de supporter, au mieux, la transition démographique.

5 domaines d'action

Depuis le renouvellement de la convention et l'arrivée de l'Agirc-Arrco, les régimes de retraite ont décidé d'accroître leurs diverses actions pour accompagner les retraités proches aidants. Désormais, ce sont 5 domaines d'action qui seront couverts par le socle commun d'actions inter-régimes. Cela comprend :

accompagner, informer et conseiller pour améliorer sa retraite et anticiper une éventuelle perte d'autonomie ;

pour améliorer sa retraite et anticiper une éventuelle perte d'autonomie ; élaborer, financer et programmer des actions collectives de prévention en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), les CFPPA (les centres de formation pour adultes), entre autres ;

de prévention en partenariat avec la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), les CFPPA (les centres de formation pour adultes), entre autres ; mettre en place des accompagnements individuels pour les personnes âgées les plus fragiles ;

pour les personnes âgées les plus fragiles ; mettre en place une politique de prévention permettant de bien vieillir dans un logement adapté ;

permettant de bien vieillir dans un logement adapté ; mettre en place des démarches visant à soutenir et accompagner les retraites proches aidants.

En ce qui concerne les actions locales, 18 structures inter-régionales, accompagnées par l’État, la CNSA et les collectivités territoriales, poursuivent leurs actions concernant la santé et le bien-vieillir.

Concernant les comités régionaux d'action sociale de l'Agirc-Arrco, ils opéreront, avec les régimes de retraite de base, sur des actions de sensibilisation à propos des domaines d'intervention principaux, suivant une dynamique d'inter-régimes.