Les réponses des sondés

Clairement, les résultats du baromètre « Les Français, l'épargne et la retraite », publiés par Ipsos et le Cercle des épargnants, indiquent que les Français sont mécontents à 72% et qu'ils pensent que des réformes du système de retraite actuel sont nécessaires.

Toutefois, les réformes qui sont proposées pour le moment (soit un système universel de retraite, ce qui comprenait un système de « 10 euros cotisés = 1 point obtenu et ce peu importe la profession du bénéficiaire) ne remportent pas l'adhésion des Français. En effet, seuls 40% s'estiment favorable à cette réforme, en l'état actuel des choses.

D'ailleurs, le projet de réforme des retraites ainsi évoqué a été suspendu à la mi-mars 2020 (en même temps que le premier confinement) et n'a jamais été repris de cette façon. De plus, c'est plutôt l'âge de départ à la retraite qui a été au cœur des débats, au grand dam des sondés.

En revanche, ce sont 70% des gens qui ont répondu qui considèrent que le rapprochement des régimes privé et public est une bonne chose. De même, la fin des régimes spéciaux de retraite est une réforme qui séduit de plus en plus les Français. 69% d'entre eux y sont favorables. En effet, les diverses solutions classiques qui existent aujourd'hui ne sont pas les plus populaires actuellement.

Les Français sont plutôt intéressés par le développement des fonds de pension ou l'augmentation des cotisations (ce qui seraient des solutions adéquates pour respectivement 57% et 48% des répondants). Cependant, seuls 40% des sondés considèrent que l'âge de départ à la retraite est une priorité.

Même si aucune des solutions proposées n'est véritablement idéale pour les répondants, ils sont 84% à s'opposer à ce que le montant des pensions de retraite soit diminué. 50% des non retraités se disent prêts à cotiser plus dans leur carrière et 47% envisagent de souscrire à un fonds de pension.

Puisque les Français s'inquiètent de plus en plus de leur future retraite, ils sont de plus en plus nombreux à souscrire à un Plan Épargne Retraite (ou PER) soit un support qui permet d'accumuler des fonds venant de versements personnels, d'une épargne salariale ou de versements obligatoires de l'entreprise. L'épargne cumulée tout au long de votre carrière peut être récupérée sous la forme d'une rente ou d'un capital.

Parmi les personnes interrogées pour le sondage, 49% connaissent le produit quant 65% assurent envisager d'ouvrir un PER ou d'y transférer leur épargne existante et ce, pour pouvoir profiter de plusieurs avantages fiscaux. En effet, si vous versez de l'argent sur un plan épargne retraite, alors vous pouvez réduire votre revenu imposable. Ce qui est véritablement intéressant.