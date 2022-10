L'emploi des seniors et ses limites

L'exécutif travaille actuellement sur plusieurs pistes que les acteurs sociaux avaient proposées. Il est possible de citer, notamment, la création d'un index des seniors dans les entreprises. Cet index serait créé sur le modèle de celui qui existe pour l'égalité hommes-femmes. Cet index permet de noter les entreprises et les objectifs à atteindre. C'est l'Association nationale des DRH qui propose de créer un index, ce que le Medef refuse, cependant.

Les organisations d'employeurs ont proposé une exonération de cotisations en ce qui concerne les employés d'un certain âge. D'après Olivier Dussopt, ce sont des réactions assez typiques de la part de ces organisations. Cependant, si l'on met en place ces mesures, cela présente un risque que les entreprises tirent leur épingle du jeu, certes, mais sans embaucher plus de travailleurs seniors. Le ministre du Travail affirme toutefois que le gouvernement va étudier toutes les propositions qui lui seront faites. Il rappelle également que la participation des entreprises est primordiale. Sans quoi, rien ne changera et il n'y aura pas d'amélioration pour l'emploi des seniors.

Il est également fait mention de la piste d'un salaire inférieur pour les salariés plus âgés. Si cela requiert un sacrifice de taille pour les salariés seniors, cette baisse de salaire pourrait être accompagnée par une « assurance salaire » de manière à combler la perte. Le ministre du travail parle également d'associer retraite et chômage. De même, le ministre insiste sur l'importance de prédire la pénibilité et d'opter pour la formation pendant les carrières des salariés.

Ce qui compte, c'est de maintenir les salariés seniors dans la vie active. En effet, si vous perdez votre emploi à plus de 55 ans, il faut savoir que la durée au chômage est deux fois plus élevée.

Les dispositifs et aides étudiés

Le cumul emploi-retraite

Pour faciliter la transition entre l'emploi et la retraite, le cumul emploi-retraite peut être une bonne solution. En effet, cela permet à une personne qui est partie à la retraite de reprendre une activité professionnelle sans pour autant perdre sa pension de retraite.

Si vous touchez une retraite à taux plein, le cumul peut être total. Si ce n'est pas le cas, alors un plafond s'applique quant à la somme du salaire et de la pension. Le plafond est de 160% du SMIC ou alors la moyenne des trois derniers mois d'activité du salarié avant qu'il parte à la retraite.

Il est possible d'améliorer ce dispositif en permettant au retraité de se créer de nouveaux droits à pension sur les salaires qu'il va toucher. En 2020, 495 000 personnes, 3,4% des retraités de 55 ans ou plus, ont déclaré avoir une activité professionnelle tout en touchant leur pension de retraite et la plupart grâce au dispositif du cumul, selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ).

La retraite progressive

Il s'agit également d'un dispositif particulièrement étudié et qui permet de travailler à temps partiel et de compléter son revenu avec une fraction de sa pension à partir de 60 ans. Tout cela en continuant de cotiser pour augmenter votre future retraite. Pour les salariés, la retraite touchée dépend du temps de travail (40% ou 80%). Pour les indépendants, elle dépend de la baisse des revenus.

Aujourd'hui, le dispositif concerne aussi les salariés en forfait jour.

Le dispositif pourrait être assoupli et révisé concernant le minimum de trimestres requis pour bénéficier de la retraite progressive (actuellement à 150). Les DRH souhaiteraient toutefois plus de transparence sur la date de départ du salarié en retraite progressive.

La formation

Il est nécessaire de maintenir au top les compétences des actifs pendant leur carrière. D'autant plus à partir de 45 ans et avec l'augmentation du taux d'emploi des seniors. C'est surtout les employeurs qui devraient se pencher là-dessus mais il est aussi possible pour les salariés de s'intéresser à leur CPF.

Pour les chômeurs longue durée, de nombreux plans de formation ont vu le jour depuis 2012. Le dernier en date est le grand plan compétences de 2017 (qui a coûté plus de 15 milliards de dollars). De nombreux efforts sont effectués dans ce domaine même si les résultats sont encore assez faibles.

Les indemnités de licenciement pour inaptitude professionnelle

Si jamais un salarié ne peut plus exercer son travail et ne peut pas être reclassé par son employeur, alors il doit être licencié pour inaptitude. Dans ce cas, son employeur doit lui régler une indemnité légale, ou conventionnelle si elle est plus importante, de licenciement et éventuellement de préavis.

Si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle alors le dernier employeur en date peut, en théorie, démontrer qu'elle a été causée par les employeurs précédents du salarié. Toutefois, il ne lui sera pas forcément possible d'accéder aux éléments dont il aura besoin pour le prouver, surtout si les anciennes entreprises sont fermées, notamment. Dans ce cas, l'indemnité de licenciement est doublée.

La mise à la retraite d'office

C'est en 2003 que la loi Fillon modifie l''âge à partir duquel un employeur peut demander à son salarié de prendre sa retraite. C'était passé de 60 à 65 ans. En effet, à l'époque, 65 ans était l'âge auquel un retraité pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein.

Depuis 2008, l'âge minimum de la mise à la retraite d'office est fixé à 70 ans et l'âge du taux plein à 67. Ce décalage est mal vu par la patronnât qui demande alors qu'un abaissement de trois ans de la retraite d'office soit décidé.