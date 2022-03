Liquider sa retraite en ligne, ça se prépare !

Le service de demande de retraite en ligne a été créé le 15 mars 2019. Il permet donc aux affiliés des caisses de retraite de bénéficier d'une liquidation unique de leurs retraites. Ainsi, vous n'avez plus qu'un seul formulaire à remplir, même si vous cotisez à plusieurs caisses de retraite.

En liquidant vos droits en ligne, vous avez l'opportunité de ne faire qu'une seule demande à toutes les caisses de retraite auxquelles vous êtes affilié. Sur le site, vous pouvez aussi lire des conseils et des tutoriels en vidéo pour chaque étape, afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est une nouveauté : ainsi, vous n'avez plus à remplir seul le formulaire papier S 5135k, pas toujours très simple à appréhender.

Faire la demande en ligne a d'autres avantages. Vous n'avez plus besoin de timbre ni d'enveloppe. De plus, votre demande sera traitée rapidement. Il faut savoir que le délai moyen d'instruction est de 75 à 100 jours.

Cela peut aussi vite grimper jusqu'à 6 mois pour les cas les plus compliqués. Pour faire votre demande, il faut donc s'y prendre à l'avance, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois avant de cesser votre activité pour le régime général. Ne le faites pas trop tôt car sinon, le formulaire ne pourrait pas être validé. En somme, dès qu'arrive l'âge de la retraite, commencez à vous pencher sur ce formulaire en ligne.

Le formulaire en ligne est déjà pré-rempli avec vos données personnelles et les informations sur votre carrière. Assurez-vous que tout est correct avant d'envoyer la demande.

Quels sont les documents demandés ?

Pour que votre demande soit complète, vous devez fournir des pièces justificatives. Cela inclut :

votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou autre) ;

une pièce pour justifier l'identité des enfants ;

un relevé d'identité bancaire (RIB) ou un relevé d'identité de caisse d'épargne (RICE) ;

une photocopie de votre dernier avis d'imposition ;

vos bulletins de salaire sur les douze derniers mois ;

une attestation de Pôle emploi pour les périodes de chômage sur les douze derniers mois.

Il est possible que d'autres pièces justificatives vous soient demandées selon votre situation personnelle ou bien encore selon la nature de votre demande. Par exemple, si vous touchez une retraite d'ancien combattant, si vous avez droit à une retraite pour carrière longue ou si vous prenez votre retraite pour inaptitude.

La demande en ligne

Quand vous avez presque atteint l'âge légal de départ en retraite, vous devez vous connecter sur le site lassuranceretraite.fr si vous êtes salarié du privé, un travailleur indépendant, un artiste-auteur ou un agent contractuel de la fonction publique. Si, en revanche, vous êtes fonctionnaire ou avez une profession libérale, alors rendez-vous sur www.info-retraite.fr. Vous devez y créer un espace personnel en utilisant votre numéro de sécurité sociale puis choisir un mot de passe. Vous pouvez également utiliser vos identifiants France Connect.

Dans la rubrique « Mes démarches en ligne », vous devez aller dans « Demander ma retraite ». Vous devez y entrer votre date de départ à la retraite. Il vous faut aussi compléter le formulaire pré-rempli qui reprend tous les régimes auxquels vous êtes affiliés.

Il y a 6 étapes à suivre pour remplir la demande : situation personnelle, informations sur le départ à la retraite, allocations et prestations, données bancaires et fiscales, justificatifs puis récapitulatif. Si, pendant que vous remplissez la demande, vous vous rendez compte qu'il vous manque des informations ou des documents, bonne nouvelle : vous pouvez sauvegarder le dossier et continuer plus tard !

Si vous ne savez pas comment remplir votre dossier ou si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez vous rendre dans l'une des 1945 maisons France Services où l'un des agents vous aidera à y voir plus clair. Vous pouvez trouver les coordonnées d'une de ces maisons sur l'annulaire à la mairie de votre commune.

Suivre son dossier

Une fois le dossier dûment rempli et les pièces justificatives ajoutées, vous pouvez envoyer la demande. Elle est transmise à toutes les caisses de retraite auxquelles vous cotisez. Il faut savoir qu'une fois sur deux, vous devrez envoyer des informations supplémentaires.

Il vous est ensuite possible de suivre votre demande et son avancement en vous rendant dans la rubrique « Suivre ma demande en cours ». C'est ainsi plus simple de savoir où vous en êtes.

Finalement, vous recevrez la notification de vos droits, par courrier, qui comprendra le montant de votre pension de retraite.