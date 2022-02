La priorité au pouvoir d'achat

Selon un sondage de Silver Valley et Happy Visio, 47% des personnes qui ont répondu attendent toujours d'en savoir plus sur la loi dite « grand âge » et trouvent qu'il est fondamental qu'une loi sur les retraites, comment améliorer les conditions de vie des personnes âgées ainsi qu'une meilleure façon de financer la dépendance soit mise en place.

Selon 60% des répondants, préserver le pouvoir d'achat des seniors est également l'une des priorités dont devraient se préoccuper les candidats à l'élection présidentielle. Pour 42% d'entre eux, c'est de vieillir chez soi qui devrait être la seconde priorité des candidats et ils voudraient donc que ces derniers se penchent sur comment mieux adapter leur logement pour leur permettre d'y vivre le plus longtemps possible.

31% des personnes qui ont répondu veulent aussi que la société les reconnaissent dans leurs divers rôles (aidants, bénévoles, grands-parents, etc) alors que 28% veulent surtout mettre l'accent sur le financement de la perte d'autonomie. 9% des sondés veulent que les candidats abordent la question des transmissions de patrimoine.

En ce qui concerne le recul de l'âge légal du départ en retraite, les résultats sont mitigés : 47% y sont favorables ou très favorables quand 47% sont peu ou pas du tout favorables. 57% d'entre eux souhaitent, toutefois, pouvoir cumuler emploi et retraite.

Ce sont plus de 1123 personnes qui ont été interrogées pour ce sondage.

Que proposent les candidats à la présidentielle ?

Selon les derniers chiffres, le montant net de la retraite serait de 1393 euros, même si les femmes continuent de toucher des retraites moins élevées (40% de moins que les hommes). Les pensions de retraite ont toutefois progressé de 4,5% entre 2014 et 2019. Cependant, cela ne signifie pas forcément que les retraités ont gagné plus d'argent car l'inflation, soit le coût de la vie, a encore plus progressé.

Les candidats ont fait connaître leurs souhaits et leurs propositions pour améliorer les pensions de retraite et ainsi augmenter le pouvoir d'achat des retraités :

Valérie Pécresse veut que les retraites soient toutes au moins égales au SMIC pour les carrières complètes d'ici 2030.

pour les carrières complètes d'ici 2030. Marine Le Pen souhaite baisser la TVA sur les produits énergétiques et reste convaincue que même les retraités aux plus modestes revenus pourront en bénéficier.

et reste convaincue que même les retraités aux plus modestes revenus pourront en bénéficier. Jean-Luc Mélenchon propose de mettre en place une retraite minimum équivalente au SMIC , qu'il veut augmenter pour qu'il atteigne 1400 euros net.

, qu'il veut augmenter pour qu'il atteigne 1400 euros net. Fabien Roussel a la même idée mais avec un taux à1200 euros net.

En somme, la plupart des candidats souhaitent augmenter les pensions de retraite. Ce sujet du pouvoir d'achat et des retraites n'est pas nouveau. Depuis les élections de 1981, le sujet des retraités revient souvent dans les programmes et les discours des candidats. Pourquoi ? Car on peut être à peu près sûr que les retraités vont se rendre aux urnes lors des élections. En effet, en 2017, c'était 90% des retraités qui avaient voté au premier tour, tout de même.