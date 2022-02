Emmanuel Macron

Si sa campagne n'est pas officiellement lancée, Emmanuel Macron a déjà émis des idées qui pourraient former un vrai programme de candidat. Ainsi, il n'a plus en tête le système universel de retraite ou le régime par point.

Cependant, il estime qu'il faut simplifier le système. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de régimes spéciaux mis en place. Il chercherait donc à créer trois régimes spécifiques : un pour les fonctionnaires, un pour les salariés du privé et un pour les indépendants. Il ne s'est pas exprimé sur un éventuel âge de départ à la retraite mais a laissé entendre qu'il faudrait « travailler plus longtemps ».

Valérie Pécresse

La candidate du parti Les Républicains a forgé son programme concernant les retraites autour de deux idées : augmenter le pouvoir d'achat des retraités et travailler plus longtemps. De ce fait, elle voudrait que l'âge légal de départ à la retraite soit fixé à 65 ans d'ici 2030.

Elle prend en compte le fait que l'espérance de vie augmente et trouve donc qu'il faut que les Français travaillent plus longtemps. Cependant, elle souhaite toujours prendre en compte le dispositif de carrières longues ainsi que la pénibilité, permettant de prendre sa retraite plus tôt.

Elle voudrait aussi revaloriser les pensions de retraite afin que les personnes qui ont travaillé toute leur vie touchent au moins le SMIC, soit 1250 euros net par mois.

Christiane Taubira

La candidate a été investie lors de la primaire populaire et a annoncé sa candidature il y a peu. Elle n'a pas encore parlé de tout son programme. Cependant, pour elle la retraite n'est « pas une question comptable [mais] une question de justice ». Elle considère qu'il faut prendre en compte les carrières longues, les métiers pénibles et les personnes vulnérables et proposer des réformes pour leur faciliter la retraite.

Lors de la campagne de 2002, alors qu'elle était candidate, elle avait montré qu'elle était pour une retraite par capitalisation au-delà d'un certain niveau de pension.

Anne Hidalgo

La candidate ne compte pas modifier l'âge de départ à la retraite, fixé actuellement à 62 ans. Toutefois, elle voudrait revaloriser les petites retraites et ainsi rehausser le minimum vieillesse à 1000 euros net par mois et le minimum contributif retraite (un dispositif qui permet de revaloriser les pensions des personnes qui ont cotisé à partir de faibles revenus) à 1200 euros.

Elle voudrait également mettre en place 4 nouveaux critères de pénibilité, facilitant le départ à la retraite, plus tôt, de certains travailleurs. Cela inclut :

la manutention de choses lourdes ;

les postures pénibles ;

les vibrations mécaniques ;

et l'exposition aux agents chimiques.

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon propose, quant à lui, un départ à la retraite avancé à 60 ans et 40 années de cotisations obligatoires avant de toucher une retraite à taux plein. Il voudrait également revaloriser les minimum vieillesse et les augmenter au niveau du SMIC. De cette façon, tous les retraités pourraient vivre avec un revenu décent.

Pour ce faire, il a trois propositions :

relever les salaires des femmes pour qu'ils soient équivalents à celui des hommes ;

créer un million d'emploi ;

ou bien relever les cotisations de deux points pour tous les salaires au-dessus de 3400 euros.

Philippe Poutou

Comme plusieurs de ses concurrents, le leader du Nouveau parti anticapitaliste souhaite baisser l'âge l'égal de départ à la retraite. Il propose que la retraite soit possible dès 60 ans, voire 55 ans pour les métiers les plus pénibles.

Cela comprendrait également un temps de cotisation de 37 annuités afin de toucher une pension à taux plein. Il compte également revaloriser les pensions de retraite et cherche à ce que les revenus des Français (qu'il s'agisse du salaire, des allocations ou des pensions de retraite) ne soient pas en-dessous de 1800 euros net par mois.