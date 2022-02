Pour la gauche

Plusieurs candidats de gauche proposent de créer un service public dédié aux seniors. C'est notamment le cas de Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel. Ce dernier propose également mettre sous tutelle les groupes privés. Il propose aussi de créer des postes dans le secteur (plus de 300,000 dans les EHPAD et 100,000 aides à domicile).

Jean-Luc Mélenchon propose, quant à lui, de créer 210,000 emplois dans les EHPAD. Les deux candidats parlent également d'augmenter les salaires et de rendre les conditions de travail meilleures.

Anne Hidalgo, la candidate socialiste, est plus évasive sur le sujet. Elle parle de créer un « service public d'accompagnement de la perte d'autonomie pour orienter et conseiller les familles dans chaque territoire » ainsi qu'un plan de formation et de recrutement du personnel de santé : infirmières, aides-soignantes, il est important que la présence humaine dans les EHPAD soit repensée à la hausse, d'après Anne Hidalgo.

Christiane Taubira ne mentionne pas la prise en charge de la dépendance dans son programme en ligne.

Pour les verts

De son côté, Yannick Jadot, candidat EELV, met véritablement l'accent sur la solidarité intergénérationnelle dans son programme. Il voudrait que des habitats partagés et des systèmes solidaires de logements de personnes âgées avec des étudiant(e)s ou des personnes en situation de handicap voient le jour. Dans son programme, il parle aussi de « passerelles » entre les EHPAD, les écoles et les crèches.

Pour la droite

Valérie Pécresse, depuis la parution de l'enquête de Victor Castanet, invite le gouvernement a changer totalement le modèle des EHPAD. Elle voudrait que la vie quotidienne, la qualité de l'alimentation et des soins ou encore la taille des chambres et le temps consacré à chaque résident soient entièrement repensés et contrôlés.

Cependant, le programme qu'elle propose manque encore de précision. Elle parle du développement de services à domicile sur tout le territoire qui aiderait les personnes âgées à rester chez elle et de la réorganisation des EHPAD et de leur façon de fonctionner.

Dans le programme d'Eric Zemmour, il n'est fait aucune mention du domaine de la santé.

Marine Le Pen a dévoilé son programme le 5 février dernier et une large part de celui-ci fait état de ses propositions pour les personnes âgées et la dépendance. Ses propositions incluent de :

créer à l'hôpital une filière distincte pour les personnes âgées permettant de limiter l'attente aux urgences et de mieux les orienter vers un service d'hôpital, un retour à domicile ou un établissement spécialisé.

permettant de limiter l'attente aux urgences et de mieux les orienter vers un service d'hôpital, un retour à domicile ou un établissement spécialisé. accroître la présence de personnel médical dans les EHPAD avec un médecin coordonnateur dans chaque établissement et la présence d'une infirmière 24 heures sur 24.

La liste n'est pas exhaustive.

Le sujet pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron

En 2017, lors de son élection, Emmanuel Macron avait parlé de mettre en œuvre une grande loi « dépendance » concernant les personnes âgées. Un investissement de 10 milliards d'euros avait été envisagé et la loi aurait dû être votée avant la fin de l'année 2018.

Cependant, cela n'avait pas abouti, pas plus que la nouvelle promesse du président de la République en 2020. La crise des gilets jaunes, celle du Covid 19 et celle de la réforme de retraite ont pris le pas sur le reste. Dans l'idée, Emmanuel Macron voulait voir évoluer la prise en charge des seniors à leur domicile de manière à soulager les EHPAD.

Cependant, le gouvernement a réagi à cette publication et entreprend des plans afin de vérifier les révélations qui ont été faites et distribuer les sanctions qui s'appliquent ici.