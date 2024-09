7 aliments soi-disant sains qu’on consomme tous… et qui ne le sont pas vraiment

1. Les jus de fruits industriels

Ah, le jus d’orange pressé au petit-déjeuner… On a tendance à le considérer comme un incontournable de l’alimentation saine. Mais attention ! La plupart des jus de fruits industriels sont très riches en sucre. Même ceux estampillés "100% pur jus" contiennent une forte concentration de fructose, sans les fibres bénéfiques du fruit entier. Une astuce ? Préférez les smoothies maison à base de fruits frais, avec un peu de légumes verts pour un coup de pouce en vitamines.

2. Les barres protéinées et énergétiques

Elles sont souvent présentées comme des alliées des sportifs, mais les barres protéinées industrielles peuvent être riches en sucres, graisses saturées et additifs. Les barres faites maison avec des noix, des flocons d’avoine et un peu de miel sont bien plus saines. Bon plan : préparez vos barres à l’avance, emballez-les individuellement, et vous aurez toujours un en-cas sain à portée de main !

3. Les céréales de petit-déjeuner

Même les céréales dites "riches en fibres" ou "allégées en sucre" cachent souvent une liste d’ingrédients transformés et de sucres ajoutés. Pour un petit-déjeuner équilibré, misez plutôt sur des flocons d’avoine nature. Ajoutez des fruits frais, des noix et une touche de miel ou de cannelle pour varier les plaisirs.

4. Les pains et viennoiseries industriels

Les pains et viennoiseries de supermarché sont bien pratiques, mais ils sont souvent bourrés de conservateurs, de sucres et d'additifs. Un pain complet ou au levain acheté chez un boulanger artisanal sera bien meilleur pour votre santé. Astuce : investissez dans une petite machine à pain, et faites-le chez vous en choisissant des ingrédients de qualité.

5. Les goûters pour enfants

Biscuits, brioches, et autres produits soi-disant "pour enfants" sont en fait très riches en sucres et en graisses saturées. Ils créent de mauvaises habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Une alternative ? Préparez des muffins maison en utilisant des farines complètes et en remplaçant le sucre par des fruits ou du miel.

6. Les galettes de riz

Les galettes de riz ont longtemps été le "chouchou" des régimes minceur. Pourtant, leur index glycémique élevé peut provoquer des pics de sucre dans le sang, favorisant ainsi les fringales. Préférez une tranche de pain complet ou des galettes de sarrasin, riches en fibres et en protéines.

7. La margarine

On nous l’a longtemps présentée comme une alternative saine au beurre, mais la margarine contient souvent des huiles hydrogénées et des additifs. Si vous cherchez une alternative au beurre, optez pour des matières grasses de qualité comme l’huile d’olive ou de l’avocat écrasé.

Tableau récapitulatif : les faux amis et leurs alternatives

Aliment trompeur Problèmes potentiels Alternative saine Jus de fruits industriels Riche en sucres, sans fibres Smoothies maison, eau infusée Barres protéinées industrielles Sucres, graisses saturées, additifs Barres maison aux noix et fruits secs Céréales petit-déjeuner Sucres ajoutés, ingrédients transformés Flocons d’avoine nature Pains industriels Conservateurs, additifs Pain complet artisanal Goûters pour enfants Riche en sucres, graisses saturées Muffins maison aux fruits Galettes de riz Index glycémique élevé Pain complet, galettes de sarrasin Margarine Huiles hydrogénées, additifs Huile d’olive, avocat écrasé

Quelques conseils pour choisir les bons produits

Lisez les étiquettes : privilégiez les produits avec une liste d’ingrédients courte et des ingrédients naturels.

: privilégiez les produits avec une liste d’ingrédients courte et des ingrédients naturels. Préparez vos snacks maison : cela permet de contrôler ce que vous mangez et d’éviter les additifs inutiles.

: cela permet de contrôler ce que vous mangez et d’éviter les additifs inutiles. Variez les plaisirs : intégrez des fruits, légumes et céréales complètes à votre alimentation pour une santé au top !

Autre idée, pour mieux démasquer ces aliments trompeurs, utilise l'application Yuka. Elle scanne les codes-barres des produits alimentaires et cosmétiques pour en évaluer la composition. Chaque produit reçoit une note basée sur sa qualité nutritionnelle, la présence d'additifs ou de substances nocives.

Cela permet de faire des choix éclairés en optant pour des produits plus sains. C’est un excellent outil pour vérifier en un clin d'œil ce que l'on met dans son panier.

En adoptant ces quelques astuces, vous démasquerez sans peine ces faux amis et ferez le plein d'énergie sans sacrifier votre santé.