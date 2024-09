Accident cardiaque : « Je n’ose plus faire l’amour », comment retrouver une sexualité épanouie et sereine après un infarctus ?

Comprendre les craintes et obstacles

Les peurs qui entourent la sexualité après un infarctus sont normales. L'appréhension de solliciter à nouveau le cœur ou de ressentir une douleur similaire à celle de l'accident pousse souvent les patients à éviter toute forme d'intimité.

De plus, la fatigue post-accident et certains médicaments (comme les bêta-bloquants ou les diurétiques) peuvent affecter le désir et la performance sexuelle, en particulier en causant des troubles de l’érection ou une sécheresse vaginale chez les femmes.

Cependant, il est essentiel de comprendre que l'activité sexuelle est comparable à une marche modérée (environ 3 à 6 km/h), ce qui en fait une activité physique raisonnable pour la plupart des patients après une période de rétablissement.

Bon à savoir : D'après les cardiologues, le risque de rechute pendant l'acte sexuel est faible, surtout si l’on suit un programme de rééducation cardio-vasculaire​ .

Les premières étapes : rééducation et reprise en douceur

La rééducation cardiaque est l'une des clés pour retrouver confiance en soi et dans son corps. Ce programme, encadré par des professionnels, vous aide à réentraîner votre cœur à l’effort de manière progressive.

Si vous pouvez marcher sur une distance de 2 à 3 kilomètres ou monter deux étages sans essoufflement, cela signifie généralement que vous pouvez envisager de reprendre une activité sexuelle en toute sécurité​.

Il est conseillé d'attendre environ 6 semaines après l'accident avant de reprendre toute activité sexuelle. Ce délai permet au cœur de se stabiliser et à la peur de diminuer, surtout si vous suivez les conseils de votre cardiologue​.

Retrouver l’intimité avec son partenaire

La communication est cruciale. Parlez de vos craintes avec votre partenaire. Exprimez ce que vous ressentez et soyez à l'écoute de ses propres inquiétudes. Une approche progressive peut également vous aider à vous sentir plus à l’aise : commencez par des gestes d’affection simples, sans pression pour aller plus loin. Cela peut renforcer l’intimité et raviver le désir sans brusquer votre rythme.

Notre conseil : Si la performance physique vous inquiète, choisissez des moments où vous vous sentez bien, reposé, et pas juste après un repas copieux ou un effort physique important.

Quelques conseils pour une reprise en douceur

Choisir le bon moment : Préférez des moments où vous vous sentez détendu, évitez les pics de fatigue ou de stress. Adapter votre hygiène de vie : Une activité physique régulière, comme la marche ou la natation, peut améliorer non seulement votre santé cardiaque, mais aussi vos performances sexuelles. Parler à votre médecin : Si vous avez des doutes ou des questions spécifiques, n’hésitez pas à consulter votre cardiologue. Il pourra ajuster votre traitement si certains médicaments affectent votre libido ou vos performances. Utiliser des solutions adaptées : Pour les hommes souffrant de dysfonction érectile, des traitements comme le Viagra peuvent être envisagés, mais uniquement après un bilan cardiovasculaire pour éviter tout risque​ .

Et si on augmentait la cadence ?

Faire l’amour deux à trois fois par semaine pourrait même réduire le risque de récidive de 25 % chez les personnes ayant suivi une rééducation cardiaque​. Les endorphines libérées lors de l’acte sexuel sont également bénéfiques pour la santé mentale et physique.

En bref, retrouver une sexualité épanouie après un accident cardiaque est possible et même bénéfique pour votre santé globale. Avec une approche progressive, une communication ouverte et les conseils de votre médecin, vous pouvez redécouvrir l'intimité sans crainte.