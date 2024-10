Ces aliments que vous pouvez consommer sans risque, même des années après la date limite !

DLC et DDM : Comprendre la différence pour éviter le gaspillage

Avant de parler des aliments concernés, il est essentiel de comprendre la différence entre les deux principales dates de péremption :

DDM (Date de Durabilité Minimale) : Anciennement appelée DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale), cette mention est indiquée sur les produits non périssables (riz, pâtes, conserves). Après cette date, les produits peuvent perdre en qualité (goût, texture), mais ils ne présentent pas de danger pour la santé.

Notre conseil : Vérifiez toujours si votre aliment est concerné par la DLC ou la DDM avant de le jeter. Souvent, les produits ayant une DDM sont encore bons bien après la date indiquée !

Quels sont les aliments que vous pouvez garder sans risque ?

Certains aliments peuvent être consommés longtemps après leur date limite sans risque, surtout ceux qui ont une DDM. Voici quelques exemples :

1. Les pâtes et le riz

Les pâtes, le riz et autres céréales sèches peuvent être consommés plusieurs années après leur DDM, tant qu’ils ont été conservés dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Leur texture peut être légèrement modifiée, mais ils restent comestibles.

2. Les conserves

Les conserves (légumes, poissons, fruits) sont faites pour durer. Bien stockées, elles peuvent être consommées des années après leur DDM. Attention toutefois à la boîte : si elle est gonflée ou rouillée, mieux vaut la jeter.

3. Le miel

Le miel est l’un des rares aliments qui ne périme jamais. Il peut se cristalliser avec le temps, mais il suffit de le chauffer légèrement pour qu'il retrouve sa texture liquide. Vous pouvez le consommer même après des années de stockage.

4. Le chocolat

Si le chocolat dépasse sa DDM, il peut blanchir à cause de la séparation du beurre de cacao. Ce phénomène est inoffensif, et le chocolat reste comestible, même si son goût peut être légèrement altéré.

5. Les légumineuses sèches

Les lentilles, pois chiches et autres légumineuses sèches peuvent être consommées bien après la date limite. Elles perdent parfois un peu de fermeté lors de la cuisson, mais restent sans danger pour la santé.

6. Les biscuits secs et céréales

Les biscuits secs et céréales peuvent devenir moins croustillants après leur DDM, mais cela ne représente aucun risque pour la santé. Pour retrouver leur croquant, un petit passage au four suffit !

Tableau récapitulatif

Aliment Durée après la DDM Conseil Pâtes, riz, céréales Jusqu'à 2 ans voire plus Conserver dans un endroit sec Conserves Plusieurs années Vérifier l'intégrité de la boîte Miel Indéfiniment Chauffer pour retrouver sa texture Chocolat 1 à 2 ans Peut blanchir, mais reste comestible Légumineuses sèches Plusieurs années Peut devenir plus ferme à la cuisson Biscuits secs, céréales 6 mois à 1 an Réchauffer pour plus de croquant

Comment savoir si un produit est toujours bon ?

Si vous avez un doute avant de consommer un aliment après sa date limite, voici quelques signes qui peuvent vous alerter :

L’aspect : Si l'aliment présente des traces de moisissure, il vaut mieux éviter de le consommer.

L'odeur : Un aliment périmé a souvent une odeur désagréable. S'il ne sent rien ou garde son odeur d'origine, c'est bon signe.

La texture : Certains aliments comme les biscuits peuvent perdre leur croquant, mais cela ne les rend pas impropres à la consommation.

Notre conseil : Les conserves dont la boîte est gonflée ou rouillée doivent être jetées, même si la date est encore bonne.

Évitez le gaspillage : comment bien conserver vos aliments ?

Bien conserver vos aliments permet non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Voici quelques conseils pour maximiser la durée de vie de vos produits :

Stockez vos céréales, pâtes et riz dans des bocaux hermétiques pour éviter qu'ils ne prennent l'humidité.

pour éviter qu'ils ne prennent l'humidité. Rangez vos conserves dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

et à l'abri de la lumière. Conservez le miel à température ambiante , dans un placard. S’il cristallise, placez le pot dans de l’eau chaude pour le liquéfier à nouveau.

, dans un placard. S’il cristallise, placez le pot dans de l’eau chaude pour le liquéfier à nouveau. Vérifiez régulièrement les dates de vos produits et consommez en priorité ceux qui approchent de leur DDM.

Adoptez les bons réflexes pour réduire le gaspillage !

Il est temps de revoir nos habitudes de consommation et de ne plus jeter des aliments encore comestibles. En comprenant la différence entre DLC et DDM, et en sachant quels produits peuvent être consommés sans risque, vous pouvez réduire votre gaspillage alimentaire et faire des économies. Alors, avant de jeter, vérifiez toujours !