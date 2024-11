Bûche de ramonage : la solution miracle qui cache de sérieux dangers

Les bûches de ramonage, présentées comme une solution simple et pratique pour entretenir les cheminées et poêles à bois, ont séduit de nombreux foyers. Leur promesse est alléchante : un entretien facilité, sans effort, pour une sécurité optimale. Mais est-ce vraiment le cas ? Derrière cette apparente facilité, plusieurs inconvénients et risques se cachent. Voici ce que vous devez savoir avant de confier l’entretien de votre conduit uniquement à ces fameuses bûches.