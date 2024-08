Périodes de fortes chaleurs cet été 2024 : ces gestes indispensables pour protéger les personnes âgées

La canicule, c'est quoi ?

On parle de canicule dès lors que les températures dépassent les 33 voire 35°C le jour et ne descendent pas en-dessous de 20°C la nuit et ce durant trois jours de suite.

Il faut surtout retenir qu'un épisode de fortes chaleurs n'est dangereux que lorsqu'il dure dans le temps. Les personnes âgées sont plus vulnérables à ces phénomènes que les autres.

Les seniors, plus à risque ?

C'est assez paradoxal mais les personnes âgées craignent moins la chaleur, ce qui fait qu'elles sont plus exposées aux risques que cela entraîne. En effet, avec l'âge, la sensation de chaleur diminue. Le fait de transpirer pour régulier la température corporelle naturellement est aussi amoindri. La sensation de soif baisse aussi quand on vieillit.

Les seniors se déshydratent toutefois, et même plus vite que les personnes plus jeunes. C'est juste que leur corps leur envoie moins de signaux d'alerte. Il faudra donc veiller à ce que vos proches âgés soient moins exposés à la chaleur, que leur logement reste frais, qu'ils s'alimentent et s'hydratent régulièrement et correctement. Il faudra vérifier plusieurs fois par jour que tout va bien.

Les gestes pour faire face à la canicule

Pour prévenir les risques, le Plan National Canicule est mis en place tous les étés. Il permet d'avoir des conseils pour faire face à la canicule. Vous pouvez même appeler un numéro gratuit d'information, le 0800 66 66 66 pour en savoir plus.

Boire de l'eau régulièrement

Évidemment, la première chose à faire absolument en cas de canicule, c'est de s'hydrater. Il faut boire beaucoup d'eau, à intervalles réguliers et sans attendre d'avoir soif.

Lors des épisodes de fortes chaleurs, les risques de déshydratation sont plus importants. Il est donc recommandé de toujours avoir une bouteille d'eau à côté de soi et de mettre en place des rappels pour penser à boire.

Il est aussi possible de privilégier des aliments riches en eau afin d'améliorer encore son apport hydrique. Il est recommandé d'éviter les boissons sucrées mais aussi le thé ou le café qui, eux, ont une action diurétique.

Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour

Les seniors peuvent aussi se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour pendant les épisodes de canicule. Cela permet, en effet, de mieux réguler la température corporelle et d'éviter la surchauffe.

Il est possible de prendre des bains ou des douches fraîches plusieurs fois par jour ou bien, dans un souci écologique, d'utiliser une serviette humide pour se rafraîchir. On peut aussi trouver en pharmacie ou en grande surface diverses gammes de brumisateurs d'eau.

Manger suffisamment et éviter l'alcool

Pour vivre sereinement une période de canicule, il faut aussi veiller à manger suffisamment et à éviter l'alcool.

Il faut respecter ses besoins nutritionnels pour éviter d'être déshydraté. Il faut maintenir un apport nutritionnel suffisant pour être en bonne santé et garder son énergie. L'alimentation doit être variée et équilibrée pour fournir les nutriments essentiels à l'organisme et à son fonctionnement.

Boire de l'alcool a un effet diurétique. Cela ne servirait donc qu'à accélérer la déshydratation. C'est à éviter.

Veillez à augmenter la consommation d'aliments riches en eau de vos proches seniors. Privilégiez les fruits, comme la pastèque, le melon, les pêches ainsi que les crudités, les salades et les repas légers.

Les repas froids sont aussi recommandés pour ne pas faire augmenter la température du corps. De même, mieux vaut faire des petites collations que de gros repas.

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes et garder son logement frais

Lors d'une période de forte chaleur, il est largement déconseillé de sortir aux heures les plus chaudes. Ainsi, évitez de sortir entre 11h et 16h. Si vous avez tout de même des obligations, essayez de les planifier à l'avance ou bien demander à l'un de vos proches de vous aider dans vos tâches.

Il est aussi important de garder votre logement au frais. Cela permettra d'éviter l'épuisement ou la déshydratation.

Si vous avez une bonne isolation thermiques des plafonds, des murs et des fenêtres, il sera moins compliqué de faire face à la canicule. Vous pouvez aussi équiper vos fenêtre de volets extérieurs, qu'ils soient roulants ou classiques. N'hésitez pas à vous équiper de ventilateurs ou même d'un climatiseur. Veillez aussi à toujours avoir des pains de glace ou des sacs de glaçon à disposition.

À savoir : Pour rafraîchir, vous pouvez utiliser la technique du ventilateur et des bouteilles d'eau congelées. Placez les bouteilles devant l'appareil en marche et la fraîcheur se diffusera dans votre pièce.

En journée, baissez bien vos stores et vos volets pour éviter que le soleil ne tape et une fois celui-ci couché, vous pouvez les relever pour faciliter le passage de l'air. Vous pouvez aussi humidifier les rideaux ou mettre des serviettes humides devant les fenêtres.

Organiser des visites de la famille

Il est primordial que les seniors donnent régulièrement de leurs nouvelles à leurs proches. Ils ne doivent pas non plus hésiter à leur demander de l'aide pendant les périodes de canicule.

Les proches doivent aussi s'assurer régulièrement que les seniors vont bien, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire face à un épisode de canicule. Les personnes âgées isolées sont les plus vulnérables en cas de fortes chaleurs.

Signaler le senior auprès des services sociaux

En plus des visites familiales ou amicales, ou alors si vous vivez loin de votre proche, vous pouvez aussi profiter du Plan national canicule, réactivé tous les ans, et faire recenser votre proche auprès des services sociaux.

Le plus souvent, il faudra contacter le CCAS. Un dispositif a aussi été créé : MONALISA, la Mobilisation Nationale contre l'isolement des personnes âgées. Cela permet d'organiser des visites par des volontaires un peu partout sur le territoire.

Les signes de déshydratation chez la personne âgée

Plusieurs signes doivent vous alerter pour reconnaître la déshydratation chez les personnes âgées. Cela passe par une modification du comportement habituel. Le senior semble plus faible, atteint d'une grande fatigue et éprouve une difficulté inhabituelle à se déplacer.

Parfois, il peut se plaindre de maux de tête, d'étourdissements, de vertiges, de troubles de la conscience voire même de convulsions. On peut aussi citer des nausées, des vomissements, des diarrhées et une sensation de soif.

La température du corps augmente (au-dessus de 38,5°) et la personne est agitée la nuit.