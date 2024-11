Champignons, bouteilles d’eau, riz… Voici les aliments les plus contaminés et comment limiter les risques pour votre santé !

Dans nos assiettes comme dans nos verres, des substances indésirables se cachent parfois à notre insu. Métaux lourds, pesticides, microplastiques… certains aliments de notre quotidien sont bien plus contaminés qu’on ne le pense. Mais pas de panique : en connaissant les risques et en adoptant les bons réflexes, vous pouvez limiter votre exposition. Voici un tour d’horizon des aliments les plus concernés et des astuces pour protéger votre santé.