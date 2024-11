Pesticides : ce légume sain cache un danger invisible dans votre assiette selon 60 millions de consommateurs

Les épinards, souvent considérés comme un pilier de l’alimentation saine, ont récemment fait l’objet d’une mise en garde préoccupante. D’après une enquête de 60 Millions de consommateurs, relayée par un rapport de l’Autorité européenne de la sécurité alimentaire, ils seraient les légumes les plus contaminés par les pesticides parmi ceux analysés en Europe. Derrière leur apparence verte et leurs nombreux bienfaits, les épinards cacheraient ainsi une réalité plus sombre. Comment ces résidus de pesticides peuvent-ils affecter notre santé ? Et comment limiter notre exposition ? On fait le point.