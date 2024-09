Cette kinésithérapeute partage un ingrédient miracle naturel pour soulager la constipation

Le psyllium, votre nouvel allié pour le transit

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du psyllium, mais cet ingrédient fait des miracles. Provenant d'une plante appelée Plantago ovata, ses enveloppes sont riches en fibres solubles. Comment ça marche ? Quand on le consomme, il gonfle au contact de l'eau, formant un gel doux qui aide à ramollir les selles et facilite leur passage dans le côlon. C’est naturel, doux et non irritant pour l'intestin.

Pourquoi le psyllium est-il si efficace ?

Le psyllium est particulièrement recommandé pour les constipations occasionnelles, mais aussi pour ceux qui souffrent de troubles digestifs réguliers. Il agit comme un laxatif naturel, mais sans l’effet agressif que peuvent avoir certains produits chimiques. Voici les bénéfices principaux :

Augmente le volume des selles : Le psyllium absorbe l’eau et gonfle, ce qui pousse les intestins à travailler un peu plus pour évacuer.

: Le psyllium absorbe l’eau et gonfle, ce qui pousse les intestins à travailler un peu plus pour évacuer. Facilite le passage des selles : Le gel formé par le psyllium rend les selles plus molles, réduisant les douleurs liées à la constipation.

: Le gel formé par le psyllium rend les selles plus molles, réduisant les douleurs liées à la constipation. Effet prébiotique : En plus de tout cela, le psyllium aide à nourrir les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal.

Comment utiliser le psyllium au quotidien ?

Pour profiter pleinement des bienfaits du psyllium, voici quelques astuces faciles à intégrer à votre routine :

Ajoutez-le à votre petit-déjeuner : Une cuillère à soupe dans un yaourt, une compote ou même un smoothie.

: Une cuillère à soupe dans un yaourt, une compote ou même un smoothie. Buvez beaucoup d’eau : Le psyllium absorbe l'eau, donc il est essentiel de bien s’hydrater pour éviter l’effet inverse.

: Le psyllium absorbe l'eau, donc il est essentiel de bien s’hydrater pour éviter l’effet inverse. Tenez un rythme régulier : Vous pouvez commencer doucement, avec une petite cuillère par jour, puis augmenter progressivement.

Forme de psyllium Comment l'utiliser Psyllium blond en poudre À mélanger dans de l'eau, des jus, ou des préparations culinaires Psyllium en gélules Pratique pour les déplacements, mais n’oubliez pas de boire beaucoup d'eau Psyllium intégré aux recettes Parfait dans des pains maison ou des crêpes pour augmenter leur teneur en fibres

Mon astuce : le psyllium dans la compote

Un petit truc tout simple que j’adore faire, c’est d’ajouter une cuillère de psyllium à ma compote du matin. Ça passe tout seul et c’est un moyen facile d’augmenter sa dose de fibres sans même y penser. Et pour celles et ceux qui préfèrent les boissons, vous pouvez aussi le mélanger dans un verre de jus de pomme : ça reste léger et facile à boire !

Attention aux précautions d'usage

Même si le psyllium est un allié de taille contre la constipation, il est important de l’utiliser correctement. Veillez à boire beaucoup d'eau et commencez par des petites doses, surtout si votre alimentation n’est pas très riche en fibres. Il est également déconseillé en cas d’occlusion intestinale ou de certaines maladies inflammatoires de l’intestin, donc parlez-en à votre médecin si vous avez des doutes.

En résumé, le psyllium est un remède naturel, efficace et facile à intégrer dans son quotidien pour soulager la constipation. Il suffit de quelques cuillères chaque jour, d’un bon verre d’eau et le tour est joué. Alors, prêtes à essayer ce petit coup de pouce digestif ? N’hésitez pas à l’ajouter dans vos plats, et vous verrez rapidement les effets sur votre transit !