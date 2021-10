Savourez votre repas

Lorsque l’on se nourrit sans en prendre conscience, le cerveau n’enregistre pas qu’il est en train de manger. Il est donc important d’éviter toutes les distractions durant le repas, comme la télévision, l’ordinateur, les livres, etc., et de manger assis dans un endroit calme en se concentrant essentiellement sur ce que l’on est en train de faire, c’est-à-dire manger. De cette façon, votre corps va envoyer plus rapidement le signal de satiété et, au bout du compte, vous n’aurez mangé que ce dont vous avez réellement besoin. À chaque bouchée, prenez le temps de mâcher ce que vous avez dans la bouche et dès que vous ressentez que vous avez êtes repu, arrêtez de manger.

Faites le service dans des assiettes à dessert

Cette solution toute simple permet de manger des quantités moins importantes de nourriture. En fait, elle sert tout bêtement à berner le cerveau qui prend en considération l’occupation de la nourriture dans l’assiette plutôt que la quantité réelle. Dans ce cas, l’information que vos yeux lui transmettent est celle d’une assiette pleine et ce, sans que les quantités ne soient trop importantes.

Mettez toutes les chances de votre côté dès le début : les courses

Ne partez surtout pas faire vos courses lorsque vous avez faim. En effet, il a été constaté que si on fait ses courses le ventre vide, on va être plus facilement tenté par des aliments gras et sucrés. Le risque de remplir son chariot de tout ce qui donne envie et dont l’intérêt nutritionnel est probablement limité est alors beaucoup plus grand. Pour cette opération, privilégiez un moment où vous n'avez pas faim. Au besoin, prenez le temps de manger une pomme juste avant de partir, en la mâchant lentement. Il est également recommandé de faire une liste, non seulement c’est un véritable gain de temps, mais en plus, vous n’achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Pour la réaliser, il est préférable d’élaborer vos menus au préalable.

Mangez seulement lorsque vous avez faim

Il peut arriver qu’à l’heure du repas, vous n'ayez pas encore faim, si votre situation vous le permet, vous pouvez alors manger un peu plus tard ou carrément faire l’impasse sur ce repas. Il n’est pas nécessaire de vous imposer de manger, juste parce que c’est l’heure. À l’inverse, si en dehors des heures de repas, vous avez faim ou si, confronté à une émotion, vous ressentez le besoin de manger, vous pouvez prendre une collation, mais en veillant à manger seulement la quantité nécessaire de ce qui vous fait envie et en profitant de chaque bouchée. Prenez ensuite un repas seulement quand la faim se fait à nouveau ressentir.

Gérez vos émotions

Nous avons vu qu’il est parfois nécessaire de manger pour calmer une émotion, il faut toutefois veiller à ne pas se mettre à manger à la moindre petite émotion. C’est pourquoi, il est recommandé de travailler sa tolérance émotionnelle. Différentes solutions peuvent être choisies, à vous de trouver celle qui vous convient.

Soyez à l’écoute de vos envies

Votre gourmandise est accompagnée d’envies spécifiques. Lorsque vous les écoutez, vous allez constater que vous souhaitez des choses différentes d’une fois à l’autre : certaines fois, il s’agit d’aliments riches, d’autres fois, plus goûteux, plus sucrés ou plus salés, etc.. De même, vous pouvez avoir besoin de quantités plus ou moins importantes. Restez à l’écoute de vos envies, cela vous permettra de réguler votre consommation alimentaire au fil des jours.

Offrez-vous des aliments caloriques

Lorsque l’on souhaite maigrir, certains aliments sont considérés comme interdits, mais au lieu de vous en priver, vous pouvez simplement apprendre à les consommer autrement. Vous avez envie d’une pâtisserie, de chocolat, de chips, etc. ? Alors, consommez ces aliments en les dégustant et dès que le plaisir en bouche n’est plus aussi important, arrêtez aussitôt d’en manger. Si vous avez été privé, le premier jour, il va être difficile de vous arrêter, mais en pratiquant cet exercice, vous pourrez en manger moins puisque la peur du manque n’existera plus et vous arriverez de plus en plus rapidement à saturation.

Tenez un carnet de bord

Le carnet alimentaire est souvent utilisé par les nutritionnistes. Il permet de faire le point sur ce qui est consommé au fil des jours et permet bien souvent de se rendre compte de ce qui peut faire prendre du poids. Il suffit, pendant une semaine, de noter ce que vous mangez dans la journée, ainsi que les heures auxquelles vous avez mangé, les quantités, la raison pour laquelle vous avez mangé, par exemple, si cela était dû à une sensation de faim, à une émotion, etc.. De cette façon, vous pourrez facilement faire le point sur vos habitudes alimentaires.

Prenez soin de vous

Une bonne hygiène de vie est indispensable pour vous aider à garder la silhouette. Ce peut être grâce aux vertus des massages, par exemple, mais aussi en veillant à dormir suffisamment et d’un sommeil de qualité que vous aurez plus de chances d’obtenir en évitant tout excitant après 16 h. Il a, en effet, été constaté que la fatigue a un impact important sur l’alimentation : le corps ayant besoin d’énergie, lorsque l’on est fatigué, on a tendance à manger plus et comme on est fatigué, on fait moins d’exercice, on se dépense moins. Un véritable cercle vicieux !

Les bonnes astuces alimentaires

Pour maigrir sans vous priver, il convient également de faire les bons choix en matière de repas :