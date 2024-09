Une étude scientifique a déterminé les deux âges auxquels notre corps prend un coup de vieux

Une étude de l’École de médecine de l’université de Stanford a révélé à quels âges l’organisme vieillit et pour quelles raisons. Il y a deux paliers cités par l’étude qui peuvent donc être assez difficiles à vivre. On vous en dit plus et on vous donne des clés pour vivre ces paliers plus sereinement.