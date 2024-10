Vous feriez mieux d’éviter ce yaourt très répandu d’après 60 millions de consommateurs

Ce yaourt très répandu qui pourrait nuire à votre santé

Vous vous dites probablement qu’un yaourt aux fruits est une option saine. Après tout, il combine les bienfaits du yaourt et des fruits, non ? C’est là que le piège se referme. Les yaourts aux fruits, malgré leur image « bonne pour la santé », sont souvent chargés en sucre, et parfois même en additifs artificiels qui dénaturent complètement l’idée d’une collation saine.

Selon l’enquête de 60 Millions de Consommateurs, certains yaourts aux fruits contiennent des quantités surprenantes de sucre, parfois l’équivalent de trois ou quatre morceaux dans un seul pot.

Pire encore, la quantité de fruits est souvent dérisoire, moins de 10 % du produit total, le reste étant constitué de sucre ajouté, d’arômes artificiels et parfois même d’épaississants et de colorants. Bref, une véritable bombe sucrée déguisée en yaourt sain.

Vous pensiez que ce yaourt vous aidait à manger des fruits ? Détrompez-vous

La réalité est simple : manger un yaourt aux fruits ne remplace pas une portion de fruits frais. La plupart du temps, les morceaux de fruits sont transformés en purée ou dilués dans des sirops sucrés. Le tout est compensé par une grande quantité de sucre pour masquer l’acidité naturelle des fruits.

En clair, vous ne mangez pas de vrais fruits, mais plutôt une version édulcorée et transformée qui n’apporte ni les fibres ni les nutriments essentiels des fruits entiers. Pour profiter pleinement des bienfaits des fruits, privilégiez un yaourt nature et ajoutez vos propres fruits frais. Cela vous permettra de garder le contrôle sur la quantité de sucre.

0 % de matière grasse, mais à quel prix ?

Autre piège à éviter : les yaourts dits « allégés ». Vous les connaissez probablement sous leur appellation 0 % de matière grasse. À première vue, cela semble être un choix judicieux, mais comme le souligne l’enquête, ce type de yaourt cache lui aussi un problème majeur.

Ces produits sont souvent enrichis en édulcorants ou en additifs pour compenser le manque de gras, ce qui peut perturber l’équilibre de votre alimentation.

Le conseil des experts ? Optez pour un yaourt nature classique ou entier. Le gras naturel du lait permet de mieux absorber certains nutriments, notamment le calcium, et vous aurez un produit plus authentique, sans additifs ni édulcorants. Si le goût vous paraît trop fade, ajoutez-y une cuillère de miel ou un peu de cannelle pour un coup de pep's sans excès.

Comment choisir le bon yaourt ?

Alors, comment s’y retrouver parmi les rayons interminables de yaourts au supermarché ? Voici quelques astuces simples pour faire des choix plus éclairés :

Lisez les étiquettes attentivement : La règle est simple, plus la liste des ingrédients est longue, plus le produit est transformé. Méfiez-vous des mentions comme « arômes naturels » ou « sirop de glucose-fructose ».

: La règle est simple, plus la liste des ingrédients est longue, plus le produit est transformé. Méfiez-vous des mentions comme « arômes naturels » ou « sirop de glucose-fructose ». Privilégiez les yaourts nature : Que ce soit du yaourt nature classique ou grec, c’est souvent la meilleure option pour limiter le sucre et les additifs. Vous pouvez y ajouter vous-même des fruits frais, un peu de miel ou même des noix pour varier les plaisirs.

: Que ce soit du yaourt nature classique ou grec, c’est souvent la meilleure option pour limiter le sucre et les additifs. Vous pouvez y ajouter vous-même des fruits frais, un peu de miel ou même des noix pour varier les plaisirs. Vérifiez la teneur en sucre : Un yaourt contenant plus de 5 g de sucre pour 100 g est à éviter si vous cherchez à réduire votre consommation de sucre.

Les alternatives intéressantes à tester

Si vous cherchez à sortir des sentiers battus, pourquoi ne pas essayer d’autres types de yaourts moins transformés et plus bénéfiques pour la santé ? Les yaourts grecs, par exemple, sont riches en protéines et en matières grasses saines. Ils constituent une excellente base pour ajouter des fruits frais ou des graines. Vous pouvez également vous tourner vers des yaourts au lait végétal (coco, amande) si vous souhaitez varier ou éviter le lactose.

Notre conseil : Pourquoi ne pas essayer de préparer vos propres yaourts ? Avec une yaourtière ou même au four, c’est plus simple que vous ne le pensez. Vous pourrez ainsi choisir les ingrédients que vous souhaitez ajouter, en toute transparence.

Ne vous laissez plus piéger par le marketing des yaourts

Le marché du yaourt regorge de produits séduisants, mais souvent trompeurs. Le piège réside dans les emballages colorés et les allégations santé, qui masquent en réalité des produits ultra-transformés, remplis de sucre et d’additifs. En lisant attentivement les étiquettes et en privilégiant des options plus naturelles, vous pouvez faire de meilleurs choix pour votre santé, tout en continuant à profiter de ce délicieux dessert.

La prochaine fois que vous faites vos courses, rappelez-vous que le meilleur yaourt est celui qui est le plus simple. Votre corps vous en remerciera !