Votre glycémie est-elle normale ? Découvrez les seuils critiques à connaître et les erreurs à éviter pour une santé optimale

Le taux de glycémie, ou taux de sucre dans le sang, est un indicateur fondamental de votre état de santé, et son équilibre est crucial pour prévenir des maladies comme le diabète. Que vous soyez déjà concerné ou que vous souhaitiez simplement préserver votre santé, connaître les seuils critiques et éviter certaines erreurs peut faire toute la différence. Explorons ensemble les niveaux à surveiller et les habitudes à adopter pour maintenir une glycémie optimale.