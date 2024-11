Quel est le moment idéal pour marcher ? Voici ce que les experts recommandent pour maximiser les bénéfices

Le matin : le moment parfait pour démarrer en beauté

Si vous cherchez à commencer la journée du bon pied, la marche matinale est votre meilleure alliée. Marcher le matin expose votre corps à la lumière naturelle, ce qui aide à réguler votre horloge biologique. Cette régulation favorise un sommeil de meilleure qualité la nuit suivante et booste votre humeur dès le réveil grâce à la production de sérotonine, connue comme l'hormone du bonheur.

En outre, une marche matinale augmente le métabolisme, aidant ainsi à brûler plus de calories tout au long de la journée. C’est une bonne stratégie pour ceux qui souhaitent perdre du poids ou maintenir un niveau d'énergie optimal.

Pourquoi la lumière matinale est-elle si importante ?

La lumière naturelle du matin influence la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil. En vous exposant au soleil dès le début de la journée, vous réinitialisez efficacement votre cycle veille-sommeil.

De plus, marcher dans un environnement calme à cette heure offre un moment propice pour la réflexion ou la méditation, parfait pour une préparation mentale avant le travail.

L’après-midi : un coup de pouce digestif et énergétique

Si votre emploi du temps ne vous permet pas de marcher le matin, ne vous inquiétez pas. Une marche après le déjeuner peut être tout aussi bénéfique, notamment pour améliorer la digestion et éviter la somnolence de l'après-midi. L'activité physique après un repas stimule le métabolisme et aide à stabiliser la glycémie, réduisant ainsi les fringales en milieu de journée.

Notre conseil : planifiez une marche de 15 à 30 minutes après le déjeuner. Cette routine aide à améliorer la concentration et la productivité au travail en offrant un regain d'énergie bien mérité. . Cette routine aide à améliorer la concentration et la productivité au travail en offrant un regain d'énergie bien mérité.

Avantages de la marche selon l'heure de la journée

Moment de la journée Avantages principaux Matin Régulation de l'horloge biologique, boost de l'humeur, métabolisme actif Après-midi Aide à la digestion, stabilisation de la glycémie, énergie accrue Soirée Réduction du stress, préparation au sommeil, relaxation générale

Le soir : détendez-vous et préparez-vous au sommeil

Pour ceux qui veulent se relaxer après une journée bien remplie, la marche en soirée est idéale. Elle permet de réduire le stress accumulé et de préparer le corps à une bonne nuit de sommeil. Selon les experts, marcher environ une à deux heures avant le coucher favorise la baisse du cortisol, l'hormone du stress, et stimule la détente.

Ana Brito, spécialiste du sommeil, recommande de choisir des lieux bien éclairés si vous marchez après le coucher du soleil, et de marcher avec un partenaire si possible pour plus de sécurité et de motivation.

Comment intégrer la marche dans votre routine ?

Quel que soit le moment choisi, la clé est de trouver un horaire qui s'intègre bien dans votre style de vie. Commencez par des marches courtes si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer cette activité régulièrement, puis augmentez progressivement la durée et l'intensité. L'essentiel est de rester régulier.

Notre conseil : Si vous avez du mal à trouver du temps, divisez votre marche en plusieurs petites sessions de 10 à 15 minutes au cours de la journée. Chaque pas compte et contribue à améliorer votre santé.

Sachez écouter votre corps

En fin de compte, le meilleur moment pour marcher est celui qui vous convient le mieux et qui vous permet de rester constant dans votre pratique. Que vous préfériez l'air frais du matin, le dynamisme de l'après-midi ou la tranquillité du soir, l'essentiel est de marcher régulièrement pour maximiser les bienfaits sur votre corps et votre esprit.