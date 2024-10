Scandale Nutri-Score : ces grandes marques préfèrent retirer l’étiquette plutôt que changer leurs recettes

Pourquoi les grandes marques abandonnent le Nutri-Score

Les nouvelles règles du Nutri-Score ont été conçues pour corriger certaines faiblesses de l'ancien système. Les changements incluent une meilleure prise en compte des graisses insaturées, comme celles présentes dans l'huile d'olive ou les avocats, et un durcissement des critères pour les produits riches en sucres cachés ou ultra-transformés.

Par conséquent, de nombreux produits qui obtenaient une note favorable, telle que A ou B, se voient désormais rétrogradés à des catégories inférieures (C, D ou même E).

Pour les géants de l'agroalimentaire, cela représente un défi de taille. Plutôt que de reformuler leurs produits pour améliorer leur profil nutritionnel, certaines marques préfèrent tout simplement retirer l'étiquette Nutri-Score, en profitant du fait que cet étiquetage n'est pas encore obligatoire en Europe.

Cela permet d'éviter de montrer un score défavorable qui pourrait dissuader les consommateurs d'acheter leurs produits.

Marques ayant décidé de retirer le Nutri-Score

Marque Produits concernés Raison invoquée Danone Yaourts à boire, boissons végétales Changement de catégorie pour certains produits (C ou D) Bjorg Produits bio (céréales, boissons) Préférence pour le Planet-Score axé sur l'impact environnemental Fleury Michon Charcuteries Note dégradée en raison de la teneur en sel et graisses Migros Produits transformés divers Désaccord sur la nouvelle méthode de calcul

Un problème de transparence pour les consommateurs

La décision de ces grandes marques de retirer le Nutri-Score soulève une question cruciale : celle de la transparence de l'information nutritionnelle. Le Nutri-Score avait été conçu pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires plus éclairés. Lorsque les entreprises choisissent de ne plus afficher cet étiquetage sur leurs produits, elles privent les consommateurs d'une information claire et simplifiée sur la qualité nutritionnelle des aliments.

Foodwatch, une organisation de défense des consommateurs, a vivement critiqué ce choix, y voyant une tentative de masquer les effets des nouvelles règles sur la qualité nutritionnelle des produits. Pour l'organisation, il est essentiel de rendre le Nutri-Score obligatoire en Europe, afin d'éviter que les industriels n'adaptent l'affichage selon leurs intérêts.

Les nouvelles règles du Nutri-Score : ce qui change vraiment

Les nouvelles règles du Nutri-Score, qui entreront en vigueur en 2024, sont conçues pour mieux refléter les recommandations nutritionnelles et inciter à une alimentation plus saine. Voici les principales modifications :

Révision des critères pour les graisses : Le système distingue désormais plus nettement les graisses saturées des graisses insaturées, favorisant les aliments riches en graisses saines, comme les poissons gras, les noix ou les huiles végétales. Prise en compte des fibres et sucres cachés : Les produits riches en fibres alimentaires bénéficient d'une meilleure note, tandis que ceux contenant des sucres cachés, même sous forme de sirops ou de fructose, sont davantage pénalisés. Inclusion de la transformation des produits : La nature des ingrédients et le degré de transformation sont mieux pris en compte, ce qui affecte les notes des produits ultra-transformés. Portions réalistes : Le Nutri-Score évalue désormais les produits sur la base de portions typiques plutôt que sur 100 g ou 100 ml, afin de mieux refléter les quantités consommées dans la réalité.

Les marques vont-elles adopter d'autres labels ?

Face aux nouvelles règles, certaines marques explorent déjà d'autres labels, comme le Planet-Score, qui évalue les produits sur leur impact environnemental plutôt que sur leur qualité nutritionnelle. Cette tendance pourrait se généraliser si le Nutri-Score devenait obligatoire, obligeant les entreprises à afficher des scores moins flatteurs.

Attention : En optant pour un label environnemental, les marques cherchent à détourner l'attention des consommateurs de la qualité nutritionnelle pour la diriger vers l'aspect écologique.

Le cas de Bjorg

Bjorg, une marque spécialisée dans les produits bio, a décidé de remplacer le Nutri-Score par le Planet-Score sur certains emballages. Cette décision permet à la marque de mettre en avant ses efforts en faveur de l'environnement, tout en évitant les déclassements dus à la teneur en sucre de certains produits.

Faut-il rendre le Nutri-Score obligatoire ?

L'une des solutions pour éviter que les marques ne contournent le Nutri-Score serait de le rendre obligatoire en Europe. Cela permettrait d'uniformiser l'étiquetage nutritionnel et de garantir que tous les consommateurs puissent accéder à une information transparente sur les produits qu'ils achètent.

Toutefois, cette idée fait face à une résistance, notamment de la part de certains pays, comme l'Italie, qui s'opposent au Nutri-Score en raison de l'impact négatif sur les produits traditionnels, tels que les fromages ou la charcuterie.