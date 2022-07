Diversifier ses menus

« Mon médecin me dit que je mange trop salé, et ma fille m'interdit de boire mon verre de porto ! » s'indigne cette dame de 78 ans. Comme si un régime lui gâchait la vie. Elle n'a pas tort, même si l'alimentation équilibrée est la clé d'une bonne santé, notamment pour le système immunitaire.

Après 70 ans, le vrai risque n'est pas dans les excès mais dans la dénutrition. On a moins d'activités, donc moins besoin de calories. Comme le goût s'atténue, nombre de personnes âgées ajoutent souvent beaucoup de sel ou consomment des sucreries. Mais ce surdosage ne présente d'inconvénient qu'en cas de diabète grave ou d'hypertension artérielle sévère. Le piège se situe du côté du moral. S'il baisse, cela va influer : on mange moins, toujours pareil. Cette monotonie va diminuer l'appétit, avec risque de carences.

Des papilles à stimuler

Les règles diététiques restent à peu près les mêmes à tout âge. Mais la nourriture chez la personne âgée peut aussi redonner du goût à la vie. Il est normal d'avoir moins d'appétit en vieillissant car les neuromédiateurs qui stimulent l'appétit sont moins efficaces. C'est pourquoi on ne doit jamais se forcer à terminer son assiette.

Mais l'envie de manger, elle, diminue pour d'autres raisons.

La sécheresse de la bouche (une évolution physiologique normale) a un impact direct. Surtout si elle est aggravée par certains médicaments (psychotropes entre autres), souvent pris en grande quantité.

Quand la salivation est faible, la perception des saveurs et des parfums diminue. Mais elle augmente spontanément à la seule vue d'un mets appétissant !

Préparez des assiettes hautes en couleurs

Dès que nous commençons à saliver, nos sens se mettent en alerte pour capter les goûts et les odeurs.

L'environnement joue un rôle essentiel chez les personnes âgées : la couleur de la salle à manger dans les institutions, le temps laissé pour déjeuner, en passant par la variété, la présentation... rien n'est à négliger.

Une assiette bien préparée, une sauce de belle couleur, une salade agrémentée d'herbes ou d'oignons... permettent aussi de mieux faire passer un régime. Comme pour toutes les personnes qui ont peu d'appétit, il faut éviter de présenter l'ensemble du repas en même temps sinon elles vont ressentir une impression de satiété à la seule vue du plateau... et les gourmandes prendront juste le dessert !

Enfin, on ne mange pas de la même façon l'hiver et l'été. L'été on privilégie les fruits et les légumes tandis qu'en hiver on augmente les quantités et l'apport de protéines. En toute saison, on recommande de boire au minimum un litre d'eau par jour. C'est parfois difficile car la sensation de soif diminue avec l'âge ; en buvant du thé, des tisanes et des jus de fruits on y parvient sans difficulté.

L'alcool n'est guère recommandé, mais sauf contre-indication formelle, un verre de vin reste permis. La régularité des repas reste importante, mais on peut faire quatre repas avec un vrai goûter.

Des vitamines en renfort

Le goût est un sens géré par des "bourgeons" gustatifs qui contiennent des cellules épithéliales, comme celles que nous avons sur la peau. Ces bourgeons se reforment tous les 12 à 15 jours, un peu moins vite chez la personne âgée. Si le goût n'est pas stimulé par des saveurs différentes, les nouveaux bourgeons seront de mauvaise qualité, moins efficaces.

Zinc et vitamines B contribuent à la bonne formation de ces bourgeons gustatifs. Pour combattre la perte de discrimination du goût et éviter les excès en sel et sucre, mieux vaut utiliser des aromates (sachets saveurs, herbes, bouillons cubes).