Un besoin croissant de sécurité pour les personnes âgées

Depuis toujours mais encore plus depuis la crise sanitaire, la situation des personnes âgées vivant à leur domicile préoccupe aussi bien leur famille que leurs aidants. En effet, pour des raisons géographiques ou professionnelles, il n’est pas toujours possible de venir rapidement chez un parent qui a besoin d’aide.

Pourtant, la population est vieillissante et les seniors sont de plus en plus nombreux à vouloir rester chez eux tout en étant en perte d’autonomie. Comme indiqué sur le portail national d’information pour les personnes âgées et leurs proches, « la téléassistance à domicile permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En cas de problème, la personne peut contacter une plateforme téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »

Un système complet avec de nombreuses fonctionnalités

Le Géoveille® est un système de téléassistance développé par Europ Assistance qui possède diverses fonctionnalités.

À la fois performant et réactif, le Géoveille® constitue une solution de téléassistance mobile qui fonctionne grâce au GPS et peut donc être utilisé aussi bien à domicile qu’en extérieur. De ce fait, les personnes âgées peuvent le porter tout au long de la journée, lorsqu’elles sont chez elles ainsi que durant leurs sorties. L’autonomie du système est évaluée à 3 jours.

Le Géoveille® est un dispositif d’alerte SOS qui fonctionne toute la journée et toute la nuit du lundi au dimanche. De ce fait, lorsqu’une personne âgée appuie sur le bouton d’alerte, un opérateur lui répondra, quelle que soit l’heure. Si la personne âgée a simplement besoin d’être recontactée par un proche, il lui suffit d’appuyer sur le bouton latéral du Géoveille®.

Le Géoveille® possède une autre fonctionnalité qui s’avère utile : le podomètre. Ainsi, chaque senior peut savoir avec précision le nombre de pas qu’il fait par jour. Une solution pour rester en forme car, pour un senior de 80 ans et plus, il est préconisé de faire environ 4 000 pas par jour. L’écran affiche aussi le niveau de batterie et l’heure.

Les avantages pour les utilisateurs du Géoveille®

Comme le Géoveille® fonctionne également en extérieur, il permet aux utilisateurs de préserver leur mobilité. Ils ne sont plus contraints d’attendre quelqu’un pour sortir et peuvent ainsi profiter de leur temps comme bon leur semble. Les personnes âgées se sentent également en sécurité puisqu’elles savent qu’en cas de besoin urgent, il leur sera possible d’utiliser le Géoveille®.

Grâce à la géolocalisation, les seniors qui utilisent Géoveille® pourront être localisés rapidement partout en France métropolitaine. L’intervention des secours en cas de chute ou de malaise sera facilitée, ce qui représente un gain de temps précieux. Par conséquent, toutes les personnes âgées, même celles qui sont désorientées peuvent bénéficier de Géoveille®.

Le Géoveille® est un système ultra léger puisqu’il ne pèse que 47 g. Cela en fait un objet facile à porter au quotidien, y compris pour les seniors en difficulté. Il est très discret et se glisse dans la poche. Grâce à l'un de ses boutons SOS supplémentaires (à choisir : un bracelet à porter au poignet, un collier-bijou pour les femmes ou encore un détecteur de chute), il est rapide de joindre les téléassistants.

Enfin, le Géoveille® est éligible aux aides financières. Il peut bénéficier du crédit d’impôt qui correspond à 50 % des dépenses totales. D’autres aides peuvent être accordées en fonction des ressources de la personne âgée.

En pratique : le fonctionnement du Géoveille®

Concrètement, lorsqu’un utilisateur appuie sur le bouton d’alarme de son Géoveille® ou l'un de ses boutons complémentaires, il est mis en contact avec un téléassistant d’Europ Assistance. L’utilisateur sera géolocalisé grâce au GPS de son appareil. Le téléassistant pose différentes questions afin de trouver la solution la plus adaptée à la situation. Ainsi, il peut contacter les proches de l’utilisateur ou envoyer les services d’urgence directement sur place.

À savoir, une personne âgée peut également utiliser les services de son Géoveille® si elle a simplement envie de parler ou cherche du réconfort. Elle n’est pas obligée de faire face à un problème comme une chute ou un accident domestique. Le Géoveille® aide donc à rompre la solitude des seniors.

Pour répondre aux besoins des clients, Europ Assistance a créé Géoveille®, une téléassistance pratique et surtout pleine de fonctionnalités dont il est possible de servir aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Une solution complète pour rassurer les seniors et leurs proches.