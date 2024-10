Vous mangez l’un de ces 4 fruits le soir ? Voici pourquoi ils nuisent à votre sommeil

1. Les agrumes : un risque de brûlures d’estomac

Les oranges, pamplemousses et citrons sont riches en vitamine C et souvent appréciés pour leurs bienfaits. Cependant, leur acidité peut poser problème, surtout en soirée. Cette acidité peut irriter la muqueuse de l'estomac, provoquant des reflux acides et des brûlures d’estomac.

Pour les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO), la position allongée accentue encore plus ce désagrément, rendant l'endormissement difficile.

Notre conseil : Si vous aimez les agrumes, consommez-les plus tôt dans la journée, et remplacez-les le soir par des fruits moins acides comme la banane, qui est plus douce pour le système digestif.

2. Les fruits riches en eau : melon et pastèque

Le melon et la pastèque, appréciés pour leur fraîcheur, sont constitués de plus de 90 % d’eau. Bien que leur consommation soit hydratante et bénéfique en journée, manger ces fruits le soir peut entraîner des réveils fréquents pour aller aux toilettes.

Leur effet diurétique augmente le volume d'urine, ce qui perturbe le sommeil, surtout pour les personnes ayant un sommeil léger ou des difficultés à se rendormir après s’être réveillées.

Fruit Propriétés Effet sur le sommeil Agrumes Acides, riches en vitamine C Risque de reflux et d'irritations gastriques Melon, pastèque Riche en eau (effet diurétique) Réveils nocturnes pour uriner Fraises, framboises Petites graines, irritantes pour l'intestin Ballonnements, inconfort digestif Pomme (crue) Riche en fibres insolubles Digestion lente, potentiels ballonnements

3. Les fruits à petites graines : fraises, framboises et figues

Les fraises, framboises et figues sont des fruits délicieux et nutritifs, mais leurs petites graines peuvent causer des problèmes digestifs, surtout chez les personnes sensibles ou souffrant de colopathie fonctionnelle. Ces graines ont tendance à irriter la paroi intestinale, pouvant entraîner des ballonnements et un inconfort abdominal.

Cela est particulièrement problématique la nuit, car l'inconfort digestif peut rendre l'endormissement plus difficile et provoquer des réveils fréquents.

Si vous aimez les fruits rouges, préférez une compote sans morceaux le soir, qui sera plus douce pour le système digestif et moins irritante.

4. Les pommes crues : des fibres difficiles à digérer

Les pommes sont souvent considérées comme un encas sain, mais lorsqu’elles sont consommées crues et en grande quantité le soir, leur teneur élevée en fibres insolubles peut ralentir la digestion. Ces fibres sont bénéfiques pour le transit intestinal mais nécessitent plus de travail de la part de l’organisme. Cela peut causer des ballonnements et des sensations de lourdeur au niveau de l’estomac, des symptômes gênants pour s’endormir confortablement.

Bon à savoir : Pour ceux qui aiment la pomme le soir, il est préférable de la consommer cuite ou en compote. La cuisson ramollit les fibres, les rendant plus digestes et moins susceptibles de perturber le sommeil.

Quels fruits privilégier avant de dormir ?

Si vous souhaitez tout de même consommer des fruits avant d'aller vous coucher, optez pour des variétés plus douces et faciles à digérer. Certains fruits sont même connus pour leurs propriétés apaisantes :

Bananes : riches en magnésium et en potassium, elles aident à détendre les muscles et à favoriser la relaxation.

: riches en magnésium et en potassium, elles aident à détendre les muscles et à favoriser la relaxation. Cerises : elles contiennent de la mélatonine, une hormone qui régule le cycle du sommeil.

: elles contiennent de la mélatonine, une hormone qui régule le cycle du sommeil. Pommes cuites : plus douces pour le système digestif, elles sont idéales pour une collation du soir.

Bien que les fruits soient excellents pour la santé, tous ne sont pas adaptés à une consommation en soirée. Les agrumes, les fruits riches en eau, ceux à petites graines et les pommes crues peuvent perturber le sommeil en provoquant des inconforts digestifs ou des réveils nocturnes. En choisissant des fruits plus doux comme la banane ou la pomme cuite, vous pourrez profiter d’une collation saine sans compromettre la qualité de votre sommeil.