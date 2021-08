Pourquoi faire attention à son alimentation en cas de côlon irritable ?

Le côlon est la partie la plus longue de l’intestin, celle qui rejoint le rectum. La colopathie fonctionnelle est une pathologie qui affecte cette partie-là de l’intestin. Les inconforts peuvent survenir en présence de stress ou à la suite de la consommation de certains aliments. Et pour cause, ces derniers peuvent provoquer une hyperactivité qui va se traduire par une dilatation du côlon. Le transit intestinal est alors perturbé, ce qui peut se manifester par des douleurs abdominales et des ballonnements. Ces symptômes peuvent être accompagnés de diarrhées ou de constipation. Afin de mettre un terme à tout ce processus du syndrome du côlon irritable, il est donc important d’apporter des modifications à son régime alimentaire. L’objectif est alors d’éviter les irritations de la muqueuse colique. Il s’agit d’ailleurs du seul traitement pour cette pathologie. En suivant certaines recommandations alimentaires, vous permettrez à votre intestin de se mettre au repos.

Quel régime alimentaire pour soulager la colopathie fonctionnelle ?

Ces recommandations alimentaires permettent de diminuer l'hyper distension et l’hyper stimulation des intestins des personnes souffrant d’un syndrome du côlon irritable. Il convient de privilégier un régime riche en fibres, qui ne risque pas d'agresser le système digestif.

Dans l’idéal, consommez des fibres solubles , comme la pectine, à chaque repas et collation. Ce peut être sous forme de fruits et légumes frais ou secs (pois chiches, lentilles, haricots), de céréales, comme l’orge, l’avoine, etc.. La pomme est intéressante, mais il est préférable de la consommer épluchée. Au moment de la digestion, ces fibres sont transformées en gel et sont donc douces pour l’intestin. À l'inverse, les fibres insolubles peuvent être irritantes et accentuer les problèmes de diarrhée.

Privilégiez la consommation de légumes cuits . En effet, crus, ils peuvent être plus irritants. Vous pouvez opter pour des carottes, des courgettes, de la courge ou encore de la patate douce.

Il est important de boire beaucoup d'eau . Il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres d'eau tout au long de la journée, mais sans boire plus d'un verre à la fois.

Prenez vos repas de façon fractionnée afin d'éviter les fringales. En effet, celles-ci poussent à consommer n'importe quoi et de manière excessive. Il est conseillé de prendre 3 repas dans la journée et 1 à 2 collations. Ainsi, le système digestif ne sera pas surchargé.

Le psyllium peut également être ajouté à l'alimentation pour augmenter l'apport en fibres solubles. Vous pouvez commencer par une cuillère à soupe. Si celle-ci est bien tolérée, il est possible d'augmenter la prise à deux cuillères à soupe. Le psyllium doit toujours être pris avec de l'eau.

Outre cela, vous pouvez consommer en toute tranquillité des produits à base de soja, du riz, du millet, du quinoa, des œufs, du tofu, du beurre d'arachide ou d'amande, des tisanes douces telles que celles à base de menthe, de fenouil, de camomille, de gingembre, de fruits rouges ou encore de fruits de la passion, si ces derniers sont tolérés.

Quels aliments éviter ?

Lorsque l’on souffre d’un syndrome de l’intestin irritable, certains aliments doivent être évités. En effet, ce sont des aliments qui vont rendre le travail de l’intestin plus difficile et, par conséquent, intensifier les symptômes.